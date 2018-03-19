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Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Eleni'si Büşra Develi kimdir?

Eleni karakteri ile Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde boy gösteren Büşra Develi, izleyicilerin merak ettiği isim oldu. Dizide bazı siyasi sebeplerle Şehzade Orhan ile evlendirilen Eleni, esir olmasının ardından yeni bir başlangıca adım atacaktır. Peki, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Eleni karakterini canlandıran Büşra Develi kimdir ve kaç yaşındadır?

Hürriyet Haber
19.03.2018 - 16:44 | Son Güncelleme :

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Eleni karakterine can veren Büşra Develi, dizinin merak edilen ismi oldu. Hayalleri önemli bir mimar olmakken, kendisini bir anda evlilik yolunda bulan Eleni karakterini canlandıracak olan Büşra Develi, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Eleni karakteri Büşra Develi kimdir kaç yaşında?

ELENİ KARAKTERİNİ CANLANDIRAN BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlköğretim eğitiminin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı ve orta öğretim ile lise eğitimini Antalya'da tamamladı.

Sonrasında tiyatro ve oyunculuk eğitimi için İstanbul'a gelen Büşra Develi, sınavlarını kazanarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın "İncir" şarkısına çekilen klipte rol alan Büşra Develi, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Selin karakterini canlandırdı.

Ardından 2016 yılında yayınlanan Tatlı İntikam dizisinde Rüzgar rolünü üstlendi. 2017 yılında puhuTV'de yayınlanmaya başlayan Fi dizisinde ana karakter olan Bilge'yi canlandırdı.

DİZİDEKİ KARAKTERİ: Mega Dük Notaras’ın kızı olarak en büyük hayali günün birinde Bizans’ın önemli mimarlarından biri olmak iken siyasi sebepler nedeniyle Şehzade Orhan’la evlenmeye zorlanır. Konstantinopolis’ten Edirne’ye doğru başlayan yolculuğu Sultan Mehmed’in esiri olmasıyla son bulur. Tabii her son yeni bir başlangıçtır.

 

Etiketler: eleni , büşra develi , mehmed bir cihan fatihi , SeoHaber , televizyon , yayın , televizyon programı
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