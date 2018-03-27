Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Eleni kimdir?
Eleni, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin en fazla araştırılan karakterleri arasında yer alıyor. Dizide Mega Dük Notaras’ın kızı olan Eleni karakterini başarılı oyuncu Büşra Develi canlandırıyor. Peki Eleni kimdir? Eleni dizide nasıl bir karakter olacak? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı Eleni karakterini canlandıran Büşra Develi ve karaktere dair önemli bilgiler...
Eleni karakteri, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini seyreden izleyicilerin araştırdığı isim oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde mimar olma hayalleri kuran ve soylu bir aileden gelen Eleni, siyasi sebepler nedeniyle Şehzade Orhan’la evlenmeye zorlanır, ancak onun Bizans'ın en iyi mimarı olmak gibi hayalleri vardır. Peki, Eleni, karakterini canlandıracak olan Büşra Develi kimdir ve kaç yaşındadır? İşte tüm merak edilenler...
ELENİ KİMDİR?
Kanal D'nin iddialı dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin dikkat çeken karakterlerinden olan Eleni, dizide Bizans'ın son Mega Dük'ü Notaras'ın kızı olarak karşımıza çıkıyor. Eleni'nin dizideki karakteri ise şöyle; Mega Dük Notaras’ın kızı olarak en büyük hayali günün birinde Bizans’ın önemli mimarlarından biri olmak iken siyasi sebepler nedeniyle Şehzade Orhan’la evlenmeye zorlanır. Konstantinopolis’ten Edirne’ye doğru başlayan yolculuğu Sultan Mehmed’in esiri olmasıyla son bulur. Tabii her son yeni bir başlangıçtır. Sevilen dizide "Eleni" karakterini başarılı oyuncu Büşra Develi canlandırıyor.
Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlköğretim eğitiminin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı ve orta öğretim ile lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Sonrasında tiyatro ve oyunculuk eğitimi için İstanbul'a gelen Büşra Develi, sınavlarını kazanarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın "İncir" şarkısına çekilen klipte rol alan Büşra Develi, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Selin karakterini canlandırdı. Ardından 2016 yılında yayınlanan Tatlı İntikam dizisinde Rüzgar rolünü üstlendi. 2017 yılında puhuTV'de yayınlanmaya başlayan Fi dizisinde ana karakter olan Bilge'yi canlandırdı.
Başarılı oyuncu son olarak, Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde "Eleni" karakterini canlandırıyor.
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