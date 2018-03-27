Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Korkut kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında?
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin karakterlerinden biri de Korkut oldu. Genç bir yeniçeri olan Korkut karakterine Karagül dizisiyle yıldızı parlayan Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor. Peki Korkut kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında?
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin kadrosu ve karakterleri dizi takipçileri tarafından merak ediliyor, bu karakterlerden biri de Korkut. Veziriazam Çandarlı Halil Paşa’nın kızına aşık olan Korkut’u son dönemin genç yeteneklerinde Mert Yazıcıoğlu canlandırıyor. Peki Korkut kimdir, karakteri canlandıran Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında?
KORKUT KARAKTERİ
Sıradan bir Yeniçeri askeriyken Esleme’ye aşık olmasıyla hayatı tepetaklak olacaktır. Artık onun için savaş, yalnızca muharebelerde kılıç sallamak değil, aşkı için her türlü zorluğa göğüs germek olacaktır.
Aslen Denizlili olan Mert Yazıcıoğlu, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okurken şans eseri oyuncu oldu. Bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra "Dedemin İnsanları" adlı filmle, oyunculuğa ilk adımını attı. 2013 yapımı Karagül dizisinde Ece Uslu, Özcan Deniz, Mesut Akusta ve Yavuz Bingöl gibi usta isimlerle birlikte rol aldı. 'Baran' karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı. 3 Kasım 2016 tarihinden itibaren FOX'ta yayınlanmaya başlayan, Burak Sağyaşar imzalı, "Umuda Kelepçe Vurulmaz" dizisinde de rol aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle