Mehmed Bir Cihan Fatihi Demetrios kimdir? Serdar Orçin kimdir?
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle birlikte Bizans'ın son kralı olan Konstantinos'un kardeşi Demetrios’un hayatı yeniden gündeme geldi. Tarihi dizide Demetrios karakterine Serdar Orçin hayat veriyor. Peki Demetrios kimdir? Serdar Orçin kimdir?
Bizans devlet adamlarından Demetrios’un hayatı Mehmed Bir Cihan Fatihi ile yeniden gündeme geldi. Dizide Serdar Orçin’in hayat vereceği Demetrios, ağabeyi Konstantinos’a karşı içten içe duyduğu haset zamanla yeşerecek ve Bizans tahtına oturma hayalleri kurmasına yol açacaktır
DEMETRİOS KİMDİR?
İmparator Konstantinos’un kardeşi, Bizans ordularının kumandanıdır.1448'de kardeşi VIII. Yannis'in ölümüyle kardeşi Konstantinos ile taç mücadelelerine girdi. Bu çekişmeden her iki taraf da, yıllık tazminat verip vasalı oldukları Osmanlı Sultanı II. Murad'ın bu uyuşmazlığı halletmesini istedi. II. Murad Konstantin'in Bizans Kralı olmasını kabul etti.
SERDAR ORÇİN KİMDİR?
Aslen Bayburtlu olan Serdar Orçin, 1976 yılında doğdu. Lise yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duyan oyuncu, 1999 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun oldu. 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları girdi. Tiyatro kariyeri boyunca birçok farklı tiyatroda oyunlar sahneledi. İstanbul Devlet Tiyatrosu, D.A.T. production, Yayla Sanat Merkezi, Yeditepe Oyuncuları, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nun oyunlarında yer aldı.
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