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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
02.05.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölümüyle final yaptı | Final bölümünde ne oldu?

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Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölümüyle final yaptı | Final bölümünde ne oldu?

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken bir proje olan Mehmed Bir Cihan Fatihi, dün akşam yayınlanan 6. bölümüyle final yaptı. Dizinin heyecan dolu final bölümünde, Demetrios’un rehin alınması sonrası Konstantinos, bildik Bizans oyunlarıyla Sultan Mehmed’i alt edebileceğini düşünerek yeni bir oyun kurar. Peki, Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin finalinde neler oldu?

Ekranlara geldiği ilk bölümden bu yana ilgiyle izlenen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi 1 Mayıs Salı akşamı yayınlanan 6. son bölümüyle birlikte ekran serüvenini noktaladı. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı her akşam sosyal medyada en çok konuşulanlardan olan dizinin, final bölümü de heyecan doluydu. İşte, ekranların ilgiyle izlenen dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin final bölümüne dair kısa bir özet...

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ FİNAL YAPTI

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Büşra Develi ve Ertan Saban gibi önemli isimlerin yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, 6. bölümüyle birlikte final yaptı. Sevilen dizinin final bölümünde, Demetrios’un rehin alınması sonrası Konstantinos, bildik Bizans oyunlarıyla Sultan Mehmed’i alt edebileceğini düşünerek yeni bir oyun kurar ve Karamanoğlu’nun Osmanlı topraklarını işgal etmesini sağlar. Yeniden oyuncağı haline gelen Orhan ile de Sultan Mehmed’i iyice köşeye sıkıştıracağını düşünür.

Oysa Konstantinos, Sultan Mehmed’in her şeyden haberdar olduğunu bilmez. Bilmez ki onlar küçük oyunların peşindeyken kılıçlar bilenmekte, toplar dökülmekte, kadırgalar bir bir suya inmektedir. Bilmez ki saflar sıklaştırılmakta, imanlar tazelenmekte, Edirne’den göğe yükselen ezan sesleri çoktan Ayasofya’nın kubbelerinde yankılanmaktadır. Ve bilmez ki Konstantiniyye elbet feth olunacaktır ve onu fethedecek o güzel kumandan, babasına verdiği sözü tutacak, Osmanlı’yı bir cihan devleti haline getirecektir.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ'NİN GENEL KONUSU

Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir. Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.

Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır. O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğu'nun da temellerini atar.

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