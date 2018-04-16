Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. bölüm fragmanında Mehmed gerçekleri öğreniyor
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi yayınlanan 5. bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu anlar yaşatacak. Ekranların büyük beğeniyle takip edilen dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölümüyle salı akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Sultan Mehmed, Orhan’ın serbest bırakılmasıyla ağabeyinin öldürülmesi arasında derin bir alaka olduğuna kanaat getirir. İşte, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mehmed, Orhan'ı serbest bırakanın Akşemseddin olduğunu öğreniyor. İşte, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Melike'nin yaptıklarını öğrenen Sultan Mehmed Han, öfkesini en katı şekilde belli eder. Mehmed'in katı tutumu karşısında hatasını kabul eden Melike'nin susmaktan başka yapabileceği bir şey yoktur.
Zağanos Paşa'nın Mehmed ile ilgili bildiği çok büyük bir sır vardır ve bunu koz olarak kullanma niyetindedir.
Mehmed'in akıl hocası Akşemseddin, Orhan'ı neden serbest bıraktığını söyler. Mehmed ise sebebini dinledikten sonra asıl amacına odaklanacaktır.
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