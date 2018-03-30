Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. yeni bölüm fragmanında Eleni rüzgarı esiyor
Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. bölüm fragmanı yayında! Kanal D ekranlarına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede adından söz ettiren Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yeni bölümünde Sultan Mehmed Han, Konstantiniyye fethi için kararlı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. bölümünde ilk görüntüler ve yeni gelişmelerin kısa bir özeti!
Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu, yeni gelişmelere dair ipuçları geldi. 28 kere başarısız olan fetih denemelerinden, Sultan Mehmed Han çekinmez ve 29. fetih denemesinde başarıya ulaşma gayesi içerisindedir. Öte yandan Melike, Sultan Mehmed Han'ın etrafından olan Eleni'den hoşnut olmaz. Eleni'nin hangi amaçla sürekli yanında olduğunu merak etmektedir. Mehmed ve Delibaş için avlanma vaktidir. Gittikleri zorlu görev neticesinde hangi amaca ulaşacaklar?
Mehmed Bir Cihan Fatihi, merakla beklenen yeni bölümüyle 3 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mehmed, yıllar önce tahttan indirildiği şehre bir kez daha Sultan olmaya gelmiştir. Edirne’de geçirdiği çocukluk yıllarına ait anılar bir karabasan gibi üzerine çöker. Bunun müsebbibi olarak gördüğü Çandarlı hakkında ne hüküm vereceğini düşünürken bir yandan da tahtta hak iddia eden Şehzade Orhan’ın peşine düşer. Orhan, Bizans toprağına sığınınca bütün dengeler değişir. Osmanlı’yla Bizans savaşın eşiğine gelirken, Sultan Mehmed’in vereceği karar tarihin seyrini değiştirecektir.
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