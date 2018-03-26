Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm 2. fragmanında
Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlandı. Ekran macerasına iddialı bir giriş yapan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 2. bölümünde Sultan Mehmed Han, Konstantinopolis için harekete geçiyor. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanları ve yeni gelişmelerin kısa bir özeti!
Ekran macerasına 20 Mart Salı akşamı başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nu uzunca bir süreden sonra ekranlara döndüren Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 2. bölümünde Sultan Mehmed Han, tahta geçer geçmez savaş planlarını uygulamaya başlıyor. Mehmed, kritik kararını veriyor. En kötü ihtimali düşünen Çandarlı Halil Paşa, kızlarına vasiyetini söylüyor. Sultan Mehmed Han, babası ve devleti için mücadelesine devam edecektir. En büyük hayali Konstantinopolis için ilk andan itibaren savaşa hazırdır. Mehmed Bir Cihan Fatihi, heyecan dolu yeni bölümüyle 27 Mart Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ ÖZETİ
Mehmed, yıllar önce tahttan indirildiği şehre bir kez daha Sultan olmaya gelmiştir. Edirne’de geçirdiği çocukluk yıllarına ait anılar bir karabasan gibi üzerine çöker. Bunun müsebbibi olarak gördüğü Çandarlı hakkında ne hüküm vereceğini düşünürken bir yandan da tahtta hak iddia eden Şehzade Orhan’ın peşine düşer.
Orhan, Bizans toprağına sığınınca bütün dengeler değişir. Osmanlı’yla Bizans savaşın eşiğine gelirken, Sultan Mehmed’in vereceği karar tarihin seyrini değiştirecektir.
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