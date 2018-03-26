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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.03.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm 2. fragmanında

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Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm 2. fragmanında

Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlandı. Ekran macerasına iddialı bir giriş yapan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 2. bölümünde Sultan Mehmed Han, Konstantinopolis için harekete geçiyor. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanları ve yeni gelişmelerin kısa bir özeti!

Ekran macerasına 20 Mart Salı akşamı başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nu uzunca bir süreden sonra ekranlara döndüren Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 2. bölümünde Sultan Mehmed Han, tahta geçer geçmez savaş planlarını uygulamaya başlıyor. Mehmed, kritik kararını veriyor. En kötü ihtimali düşünen Çandarlı Halil Paşa, kızlarına vasiyetini söylüyor. Sultan Mehmed Han, babası ve devleti için mücadelesine devam edecektir. En büyük hayali Konstantinopolis için ilk andan itibaren savaşa hazırdır. Mehmed Bir Cihan Fatihi, heyecan dolu yeni bölümüyle 27 Mart Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ ÖZETİ

Mehmed, yıllar önce tahttan indirildiği şehre bir kez daha Sultan olmaya gelmiştir. Edirne’de geçirdiği çocukluk yıllarına ait anılar bir karabasan gibi üzerine çöker. Bunun müsebbibi olarak gördüğü Çandarlı hakkında ne hüküm vereceğini düşünürken bir yandan da tahtta hak iddia eden Şehzade Orhan’ın peşine düşer.
Orhan, Bizans toprağına sığınınca bütün dengeler değişir. Osmanlı’yla Bizans savaşın eşiğine gelirken, Sultan Mehmed’in vereceği karar tarihin seyrini değiştirecektir.

 

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