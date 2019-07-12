Medusa Darbesi oyuncuları kimler?
Aksiyon, dram ve gerilim türündeki Medusa Darbesi filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Medusa Darbesi, Rus başbakan yardımcısının şüpheli bir şekilde öldürülmesi ardından yaşanılanları anlatıyor. Peki, Medusa Darbesi oyuncuları kimler?
Paul Greengrass yönetmenliğini üstlendiği Medusa Darbesi, 15 Temmuz 2004 tarihinde vizyona girmişti. Medusa Darbesi’nin oyuncu kadrosunda Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban yer alıyor.
KONUSU
Hala bellek kaybının etkisinde olan Bourne, şiddet dolu geçmişini geride bırakarak kız arkadaşı Marie ile huzurlu bir hayat yaşamaya başlamıştır. Fakat planları bir gün kendisine yapılan bir suikast girişimden ucu ucuna kurtulması ile paramparça olur. Şimdi bilinmeyen düşmanı tarafıdan izlenen Bourne hem kolay bir hedef olmadığını hem de becerileri, kararlılığı ve çevikliğiyle hafife alınmayacağını kanıtlamak zorundadır.
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