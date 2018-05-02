Medcezir dizisi hayatımı değiştirdi
Oyuncu Hazal Şenel ve Batuhan Ekşi, Üniversite Medya Birliği katkılarıyla düzenlenen Arel Üniversitesi 4. İletişim Günleri etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Menajer Uğur Keleş ve Onur Kutlu koordinatörlüğünde yaklaşık iki saat öğrencilerin merak ettiklerini cevaplayan genç oyuncular, söyleşi sırasında keyifli dakikalar yaşadı.
EKRANLARDA BÜYÜDÜM
Oyunculuğa çocukluktan başladığını belirten Hazal Şenel; "Henüz çocuk yaşlardayken başladım oyunculuğa. Birçok projede yer aldım. Yer aldığım dizilerde canlandırdığım karakterlerin hepsi ile birden hatırlanıyor olmak gurur verici."
MEDCEZİR HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ
Oyuncu Batuhan Ekşi ise; "Ben de aynı şekilde birçok projede başrol olarak yer aldım ama sanırım en çok akıllarda kalan 'Medcezir' dizisinde canlandırdığım 'Doruk' karakteri oldu. Bu yüzden Medcezir dizisinin hayatımdaki yeri çok özel." ifadelerini kullandı.
Kahkahaların eksik olmadığı söyleşide öğrencilerin sorularını samimi şekilde cevaplayan genç oyuncular, hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.
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