Max Steel filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Aksiyon ve bilimkurgu filmi Max Steel, beyaz perde ardından Kanal D izleyicileriyle buluşuyor. 2016 yapımı film, sıradan bir insanken çok güçlü bir süper kahramana dönüşen Max Steel’in maceralarını anlatıyor. Peki, Max Steel filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Max Steel, aynı isimdeki aksiyon figürü çizgisine dayanan 2016 Amerikan süper kahraman filmidir. Stewart Hendler'in yönettiği ve Christopher Yost'un yazdığı Max Steel’in oyuncu kadrosunda Ben Winchell, Josh Brener, Ana Villafañe, Andy García, Maria Bello ve Billy Slaughter yer alıyor.
KONUSU
Memur Mike Chandler ve genç bir sivil yolcu kendilerini oldukça talihsiz bir konumda bulur. İkili, eğitimli ve ağır silahlı soygunculardan oluşan korkusuz bir hırsız çetesini karşısında bulur. Hırsızların giriştiği bir banka soygununun ortasında kalan ikili, duruma karşı tamamen hazırlıksız ve savunmasızdır.
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