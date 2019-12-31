Max Kruse kimdir, kaç.yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Fenerbahçe takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman millî futbolcu Maximilian "Max" Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde dünyaya geldi. Max Kruse, Almanya'nın kuzeyinde yer alan Schleswig-Holstein eyaleti Stormarn iline bağlı Reinbek kentinde doğdu. Reinbek'te[] ve Hamburg'da büyüdü.



Max Kruse İlk yılları



Kruse, doğduğu kentin takımı olan TSV Reinbek altyapısında futbola başladı. 1998 yazında Hamburg tabanlı olan SC Vier- und Marschlande takımına transfer oldu. Burada 7 yıldan fazla bulunduktan sonra Werder Bremen tarafından keşfedilip Ocak 2006'da transfer edildi. 4 Mayıs 2009'da FC St. Pauli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2011-12 2. Bundesliga sezonunda, Kruse 13 gol 6 asistlik katkıda bulunurken takımı ligi 62 puanla 4. sırada tamamladı, ve averaj farkıyla playoff turuna katılma hakkı kazanamadı.



Max Kruse Millî takım kariyeri



Kruse Almanya U-19 takımı ile 2007 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katıldı. Ayrıca U-21 takımı için de oynadı.

Kruse millî takıma ilk kez, 29 Mayıs 2013 tarihinde Boca Raton'da Ekvador ile oynanacak olan hazırlık maçında çağırıldı Bu maçta 79 dakika süre alıp Lukas Podolski'ye bir de asist yaptı.] İkinci maçında 2 Haziran'da ABD karşısında ilk millî golünü kaydetti.[ Kruse, Mönchengladbach'ta geçirdiği başarılı performansa rağmen 2014 FIFA Dünya Kupası öncesindeki 30 kişilik hazırlık kadrosuna dahil edilmedi.



13 Haziran 2015'te 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Cebelitarık karşısındaki 7-0 skorla alınan galibiyette 2 gol attı.