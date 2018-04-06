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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
06.04.2018 - 18:28, Son Güncelleme:

Masum Değiliz oyuncuları kimdir? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

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Masum Değiliz oyuncuları kimdir? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

Masum Değiliz oyuncuları birçok dizisever tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Yayın hayatına geçtiğimiz hafta merhaba diyen Masum Değiliz dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden renkli ve deneyimli isimler yer alıyor. Peki, Masum Değiliz oyuncuları kimdir? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu.

Lise yıllarından beri ayrılmamış üç yakın arkadaş; Mert, Emir ve Volkan'ın hikayesinin anlatılacağı Masum Değiliz dizisinin oyuncu kadrosunda oldukça deneyelimli ve sempatik isimler yer alıyor. Peki, Masum Değiliz oyuncuları kimdir? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu.

MASUM DEĞİLİZ OYUNCULARI

Uraz Kaygılaroğlu
Mert
Zeki, özverili ve ailesine düşkündür. Hayattaki en iyi dostları, eski arkadaşları Emir ve Volkan'dır. İnşaat mühendisi olup babasının inşaat şirketinde çalışmaktadır. Şirketin işlerinin bozulmasıyla birlikte Koruhan'lara damat olmaya ikna olmuştur. Ama bu sadece bir çıkar evliliği değildir onun için.

Aras Aydın
Emir
Çok zeki, gizemli ve duygusuz denecek ölçüde acımasız biridir. Çocukluğu evde baba şiddeti ile geçmiş. Babası ailede büyük bir travmaya sebep olmuştur. Karakterindeki sertlik ve acımazlık buradan gelir. Ancak Volkan ve Mert ile ilişkisi, diğer insanlardan farklıdır. Onları gerçekten sevmektedir. Volkan'ın eşi Sema ile ortak oldukları bir avukatlık bürosu vardır. Gerek avukat olması, gerekse de baskın karakterinden dolayı, başlarına gelen olayı yönlendiren hep o olur. Her defasında attığı adımları planlasa da ne yazık ki ön göremediği bir sorun çıkacak ve Emir ondan kurtulmak için çırpınacaktır.

Ushan Çakır
Volkan
Tıp fakültesinde hocalık yapmaktadır. Oldukça başarılı, zeki ve azimlidir. Bütün hayali, bulunduğu bölümün başına geçebilmektir. Emir ve Mert'in çocukluk arkadaşıdır. Sema ile evlidir. Çevresinde mütevazı bir kişilik olarak gözükse de baskıladığı gizli bir yanı vardır. Bu gizli tarafı, kendini tehdit altında hissettiğinde birden ortaya çıkar. Yaşadıkları olayın ardından o da psikolojik olarak dağılır. Aslında bu yaşanılan olay onun bastırdığı kişiliğinin zamanla iyice ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Sercan Badur
Umut
Koruhan'ların tek erkek çocuğu, Ceyda'nın kardeşidir. Babası Numan'ın bütün çabalarına rağmen aile işleri olan inşaat sektörüyle asla ilgilenmemiştir. Tam bir sanatçıdır ve genç yaşına rağmen hatırı sayılır bir ün elde etmiştir. Neşeli, eğlenceli ve zevkli bir kişiliği vardır. Çok sosyal, bir o kadar da duygusaldır. Bu duyarlı kişiliği sebebiyle olayın ardından en çok sarsılan kişi de o olur. Ailesiyle ve çevresiyle ilişkileri giderek bozulurken, iyice paranoyak ve sürekli hata yapan bir kişiliğe bürünür.

Damla Sönmez
Selin
Oldukça yoksul bir mahallede büyümüş, hayatın sorumluluklarını genç yaşında sırtına almıştır. Bir yandan yatalak annesine bakarken diğer yandan da bir kafede garsonluk yapmaya başlamıştır. Her ne kadar narin, kırılgan bir yapıya sahip gibi görünse de içinde güçlü bir karakterdir. Asla pes etmeyen bir yapısı vardır. Çok gururludur. Babası Haydar, kumar meraklısı ve sert bir adamdır. Başına gelecek olaydan sonra çare ararken, desteği hiç ummadığı birinden Mert'ten görür. Yalnız mücadele etmek güç olsa da, bu tanımadığı adama ne kadar güvenebileceğini de bilemez. Kimi zaman Mert'in iyi niyetinden şüpheye düşse de, bu konuda kalbinin sesini dinlemekten başka çaresi yoktur.

Oya Unustası
Ceyda
Koruhan'ların genç ve güzel kızı. Türkiye'de okul kazanamayınca yurt dışına gönderilmiş orada da zar zor okuyarak Türkiye'ye dönmüştür. Mert'e takıntı derecesinde aşıktır. Onunla evlenecek olması, onun için en büyük mutluluk kaynağıdır. Babası tarafından fazlasıyla şımarık büyütülmüştür. Bu şımarıklığını özellikle Mert'e göstermemeye çalışsa da diğerleri için tam bir çekilmez kişiliktir. En iyi anlaşabildiğini düşündüğü kişi, kuzeni Melis'tir. Nişan gününden sonra Mert'in birden bire değişmesi ile içindeki korkular gün yüzüne çıkmaya başlar. Onun kendisinden uzaklaşmasının altında başka bir kız olduğunu düşünür. Mert'i başka bir kadına bırakmamaya kararlı da olsa, gelişen olaylar onun hikayesini de başka yönlere savurur.

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