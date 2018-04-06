Lise yıllarından beri ayrılmamış üç yakın arkadaş; Mert, Emir ve Volkan'ın hikayesinin anlatılacağı Masum Değiliz dizisinin oyuncu kadrosunda oldukça deneyelimli ve sempatik isimler yer alıyor. Peki, Masum Değiliz oyuncuları kimdir? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu.

MASUM DEĞİLİZ OYUNCULARI

Uraz Kaygılaroğlu

Mert

Zeki, özverili ve ailesine düşkündür. Hayattaki en iyi dostları, eski arkadaşları Emir ve Volkan'dır. İnşaat mühendisi olup babasının inşaat şirketinde çalışmaktadır. Şirketin işlerinin bozulmasıyla birlikte Koruhan'lara damat olmaya ikna olmuştur. Ama bu sadece bir çıkar evliliği değildir onun için.

Aras Aydın

Emir

Çok zeki, gizemli ve duygusuz denecek ölçüde acımasız biridir. Çocukluğu evde baba şiddeti ile geçmiş. Babası ailede büyük bir travmaya sebep olmuştur. Karakterindeki sertlik ve acımazlık buradan gelir. Ancak Volkan ve Mert ile ilişkisi, diğer insanlardan farklıdır. Onları gerçekten sevmektedir. Volkan'ın eşi Sema ile ortak oldukları bir avukatlık bürosu vardır. Gerek avukat olması, gerekse de baskın karakterinden dolayı, başlarına gelen olayı yönlendiren hep o olur. Her defasında attığı adımları planlasa da ne yazık ki ön göremediği bir sorun çıkacak ve Emir ondan kurtulmak için çırpınacaktır.

Ushan Çakır

Volkan

Tıp fakültesinde hocalık yapmaktadır. Oldukça başarılı, zeki ve azimlidir. Bütün hayali, bulunduğu bölümün başına geçebilmektir. Emir ve Mert'in çocukluk arkadaşıdır. Sema ile evlidir. Çevresinde mütevazı bir kişilik olarak gözükse de baskıladığı gizli bir yanı vardır. Bu gizli tarafı, kendini tehdit altında hissettiğinde birden ortaya çıkar. Yaşadıkları olayın ardından o da psikolojik olarak dağılır. Aslında bu yaşanılan olay onun bastırdığı kişiliğinin zamanla iyice ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Sercan Badur

Umut

Koruhan'ların tek erkek çocuğu, Ceyda'nın kardeşidir. Babası Numan'ın bütün çabalarına rağmen aile işleri olan inşaat sektörüyle asla ilgilenmemiştir. Tam bir sanatçıdır ve genç yaşına rağmen hatırı sayılır bir ün elde etmiştir. Neşeli, eğlenceli ve zevkli bir kişiliği vardır. Çok sosyal, bir o kadar da duygusaldır. Bu duyarlı kişiliği sebebiyle olayın ardından en çok sarsılan kişi de o olur. Ailesiyle ve çevresiyle ilişkileri giderek bozulurken, iyice paranoyak ve sürekli hata yapan bir kişiliğe bürünür.

Damla Sönmez

Selin

Oldukça yoksul bir mahallede büyümüş, hayatın sorumluluklarını genç yaşında sırtına almıştır. Bir yandan yatalak annesine bakarken diğer yandan da bir kafede garsonluk yapmaya başlamıştır. Her ne kadar narin, kırılgan bir yapıya sahip gibi görünse de içinde güçlü bir karakterdir. Asla pes etmeyen bir yapısı vardır. Çok gururludur. Babası Haydar, kumar meraklısı ve sert bir adamdır. Başına gelecek olaydan sonra çare ararken, desteği hiç ummadığı birinden Mert'ten görür. Yalnız mücadele etmek güç olsa da, bu tanımadığı adama ne kadar güvenebileceğini de bilemez. Kimi zaman Mert'in iyi niyetinden şüpheye düşse de, bu konuda kalbinin sesini dinlemekten başka çaresi yoktur.

Oya Unustası

Ceyda

Koruhan'ların genç ve güzel kızı. Türkiye'de okul kazanamayınca yurt dışına gönderilmiş orada da zar zor okuyarak Türkiye'ye dönmüştür. Mert'e takıntı derecesinde aşıktır. Onunla evlenecek olması, onun için en büyük mutluluk kaynağıdır. Babası tarafından fazlasıyla şımarık büyütülmüştür. Bu şımarıklığını özellikle Mert'e göstermemeye çalışsa da diğerleri için tam bir çekilmez kişiliktir. En iyi anlaşabildiğini düşündüğü kişi, kuzeni Melis'tir. Nişan gününden sonra Mert'in birden bire değişmesi ile içindeki korkular gün yüzüne çıkmaya başlar. Onun kendisinden uzaklaşmasının altında başka bir kız olduğunu düşünür. Mert'i başka bir kadına bırakmamaya kararlı da olsa, gelişen olaylar onun hikayesini de başka yönlere savurur.