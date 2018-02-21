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Masum Değiliz ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

Masum Değiliz dizisi için geri sayım başladı. Başrolde yer alan ünlü oyuncular ve ilginç konusu ile dikkatleri üzerine çeken Masum Değiliz yakın zamanda atv ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk fragmanı yayınlanan Masum Değiliz dizinin ne zaman başlayacağı ve karakterleri merak edilemeye başladı. İzleyiciler dizi ve oyuncular hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Masum Değiliz dizisi ne zaman başlayacak? Başrolde kimler oynuyor?

Hürriyet Haber
21.02.2018 - 13:58 | Son Güncelleme :

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Masum Değiliz dizisinin ilk bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İzleyicilerin fragmanın yayınlanması ve dizide rol alacak oyuncuları görmesiyle merakı daha da arttı. Peki, Masum Değiliz ne zaman başlayacak? Dizide hangi oyuncular oynayacak? İşte detaylar…

MASUM DEĞİLİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmenliğini Serkan İpekören'in üstlendiği, Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Sercan Badur ve Oya Unustası'nın başrollerini paylaştığı Masum Değiliz’in ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı, yayın tarihi belli olduğunda detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

MASUM DEĞİLİZ OYUNCU KADROSU

Masum Değiliz'de televizyon dünyasının başarılı aktörlerinden Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Ushan Çakır ve Sercan Badur rol alıyor.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 doğumlu, Türk dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirli’dir. Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Şu anda Türkiye ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmaktadır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.

2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da “Ada” adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Damla Sönmez, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman 1 yıl piyano dalında öğrenim gördü.St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.

2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46.Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.

2015 yılında 18.Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu.

Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012 yılında Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü almıştır.

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Ushan Çakır, 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2005 yılından bu yana birçok projede yer alan tecrübeli oyuncu, kariyerine ilk olarak Atv ekranlarında yayımlanan Belalı Baldız dizisiyle başlamıştır. Bu projenin ardından 2006 yılında Başka Semtin Çocukları isimli sinema filminin kadrosunda yer alan Ushan Çakır, 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan Gece Gündüz projesine Damat Ferit karakteri ile dahil olmuştur.

Bu tarihin ardından 2011 yılına Bazı Sesler ve Korku Tüneli isimli iki oyunla tiyatro sahnelerinde yer alan Çakır, 2011 yılında Çetin Tekindor'un başrolünde yer aldığı Dedemin İnsanları sinema filminde yer almıştır.

Bu tarihten itibaren sırasıyla Uzun Hikaye, Leyla ile Mecnun, 20 Dakika, Kurt Seyit ve Şura, Kara Ekmek ve Muhteşem Yüzyıl Kösem projelerinde rol alan oyuncu, son olarak Kara Yazı'da yer almıştır.

SERCAN BADUR KİMDİR?

Sercan Badur, 30 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Konsarvatuar tiyatro bölümü mezunudur. 2010 yılında Dot Tiyatrosunda çalışmaya başladı. yine 2010 yılında Çağan Irmak'ın "Karanlıktakiler" adlı sinema filmi ile sinema hayatına başladı.

Sercan Badur, 14 Eylül 2010 tarihinde gösterilmeye başlayan ve 18 Haziran 2013 tarihinde biten "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlı dizide Mete'nin liseden arkadaşı Necati karakterini canlandırdı. "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizi filminin senaryosunu senarist Coşkun Irmak yazdı. Dizi film İsmini Erkin Koray'ın şarkısından almıştır. Dizi filmde; Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Emir Berke Zincidi, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli, Meral Çetinkaya gibi oyuncular oynadı. 2014 yılında "Güllerin Savaşı" başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Barış Kılıç ile paylaştığı dizi filmde oynadı.

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