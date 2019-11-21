MasterChef'ten bu hafta kim elendi? Elenen isim gözyaşlarına boğuldu!
MasterChef Türkiye'nin perşembe akşamı ekranlara gelen 52. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta elemeye kalan Yasin, Suna, Batuhan ve Kıvanç, MasterChef'in son bölümünde, ördek göğsü yemeği yapmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda en başarısız yemeği yapan bir isim MasterChef'e ve hayallerine veda etti. Peki, MasterChef'ten bu hafta kim elendi? İşte 21 Kasım MasterChef'ten elenen yarışmacı.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye yarışması 21 Kasım perşembe akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. MasterChef'in 52. bölümünde yarışmacılar, yaptıkları yemekleri jüriye beğendirmek için zamanla yarıştı. Yarışmanın finalinde eleme potasındaki isimlerden biri, en az oyu alarak MasterChef'ten elendi. İşte, MasterChef'in 52. bölümünde elenen isim.
MASTERCHEF'TEN BU HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef'in 21 Kasım tarihinde ekranlara gelen bölümünde şefler eleme potasında yer alan isimlerden ördek göğsü yapmasını istedi. Kendilerine verilen 40 dakika içerisinde en iyi yemeği yapmaya çalışan, Kıvanç, Suna, Yasin ve Batuhan zamanla yarıştı.
Yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına bakan şefler bu haftanın elenen ismini açıkladı. Eleme potasından ilk olarak Yasin kurtuldu. Ardından eleme potasından çıkan diğer isim Kıvanç oldu.
Eleme heyecanı Suna ve Batuhan arasında yaşandı. Bu hafta en kötü yemeği yaparak MasterChef'e veda eden isim Suna oldu. Elendiğini duyan Suna gözyaşlarına hakim olamadı.
MASTERCHEF SUNA KİMDİR?
Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.
Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef, koordinatörluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.
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