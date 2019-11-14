MasterChef'ten bu hafta kim elendi? İşte 14 Kasım Perşembe günü MasterChef'e veda eden isim
TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye, perşembe akşamı eleme bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. MasterChef'in önceki bölümlerinde 4 eleme adayının belli olmasının ardından, 48. bölümde eleme oylaması yapıldı. Eleme oyunu sırasında stüdyoda gergin anlar da eksik olmadı. Peki, MasterChef'ten bu hafta kim elendi? İşte, 14 Kasım Perşembe günü MasterChef'e veda eden isim.
Kırmızı ve mavi takımın her hafta mücadele verdiği MasterChef Türkiye, 14 Kasım Perşembe akşamı 48. bölümü ile ekranlara geldi. MasterChef'te eleme oyununda dil balığı yapan 4 isim, Mehmet Şef'ten beklenmedik tepki aldı. Dil balığı yemeğinin tabaklanması sırasında yarışmacılara kızan Mehmet Şef, tepkisini dile getirdi. Peki, MasterChef'ten bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye'den kim ayrıldı? İşte, merak edilenler.
14 KASIM MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye yarışmasında Ekin, Yasin, Alican veya Mustafa, eleme oyununda mücadele etti. En iyi dil balığı yapmak için zamanla yarışan yarışmacılardan ilk olarak Ekin eleme potasından çıktı. Eleme potasından çıkan ikinci isim ise Yasin oldu. Elemeden kurtulan Yasin şeflerin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu.
ELEME ANINDA GERGİN ANLAR
Eleme heyecanı Ekin ve Mustafa arasında yaşandı. 14 Kasım akşamı en az oyu alarak MasterChef'ten elenen isim Mustafa oldu. Elendiğini duyan Mustafa, önlüğünü fırlatarak kimseye veda etmeden stüdyodan ayrıldı.
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