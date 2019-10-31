MasterChef'ten bu hafta hangi isim elendi? MasterChef'in son bölümünde eleme heyecanı!
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 40. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta ilk kez 6 ismin eleme adayı olarak belirlendiği yarışmada, eleme potasına giren isimler birbirlerine üstünlük sağlamak için mutfakta hünerlerini gösterdi. Yarışmacılardan biri, yapılan oylama sonrası gecenin ilerleyen saatlerinde hayallerine veda etti. Peki, MasterChef'ten bu hafta hangi isim elendi?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 31 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kaptanlık yarışında ceza alan yarışmacılarla beraber, MasterChef Türkiye'de bu hafta bir ilk yaşandı. Toplam 6 ismin eleme potasında olduğu gecede, Somer Şef, yarışmacılara analı kızlı yemeği talimatı verdi. Danilo Şef'in süreyi belirlemesiyle beraber, yarışmacılar mutfakta ter döktü. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DEN BU HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Alican, Ekin, Rıfat, Eda, Murat ve Suna eleme adayları olmuştu. 6 isim analı kızlı yemeğini hazırlamak için mutfağa girdi.
Bu hafta MasterChef Türkiye'de en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim Murat oldu.
MASTERCHEF'TE NEDEN 6 İSİM ELEMEDE YARIŞTI?
MasterChef Türkiye'de bu hafta kaptanlık yarışında bazı yarışmacılar yemeği yetiştirememişti. Kaptanlık yarışında yemekleri yetiştiremeyen 2 isim oynanan oyun sonrası direk eleme potasına girmişti. Yarışmanın önceki bölümlerinde ise, dokunulmazlık oyunları sonrası 4 isim elemeye kalmıştı. Bu nedenle bu hafta ilk kez 6 isim eleme yarışında karşı karşıya geldi.
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