MasterChef'ten bu hafta hangi isim elendi? MasterChef'in son bölümünde eleme heyecanı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef'ten bu hafta hangi isim elendi? MasterChef'in son bölümünde eleme heyecanı!
GeriTelevizyon MasterChef'ten bu hafta hangi isim elendi? MasterChef'in son bölümünde eleme heyecanı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
31.10.2019 - 23:23, Son Güncelleme:

MasterChef'ten bu hafta hangi isim elendi? MasterChef'in son bölümünde eleme heyecanı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef'ten bu hafta hangi isim elendi? MasterChef'in son bölümünde eleme heyecanı!

MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 40. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta ilk kez 6 ismin eleme adayı olarak belirlendiği yarışmada, eleme potasına giren isimler birbirlerine üstünlük sağlamak için mutfakta hünerlerini gösterdi. Yarışmacılardan biri, yapılan oylama sonrası gecenin ilerleyen saatlerinde hayallerine veda etti. Peki, MasterChef'ten bu hafta hangi isim elendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 31 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kaptanlık yarışında ceza alan yarışmacılarla beraber, MasterChef Türkiye'de bu hafta bir ilk yaşandı. Toplam 6 ismin eleme potasında olduğu gecede, Somer Şef, yarışmacılara analı kızlı yemeği talimatı verdi. Danilo Şef'in süreyi belirlemesiyle beraber, yarışmacılar mutfakta ter döktü. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DEN BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Alican, Ekin, Rıfat, Eda, Murat ve Suna eleme adayları olmuştu. 6 isim analı kızlı yemeğini hazırlamak için mutfağa girdi.
Bu hafta MasterChef Türkiye'de en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim Murat oldu.

MASTERCHEF'TE NEDEN 6 İSİM ELEMEDE YARIŞTI?

MasterChef Türkiye'de bu hafta kaptanlık yarışında bazı yarışmacılar yemeği yetiştirememişti. Kaptanlık yarışında yemekleri yetiştiremeyen 2 isim oynanan oyun sonrası direk eleme potasına girmişti. Yarışmanın önceki bölümlerinde ise, dokunulmazlık oyunları sonrası 4 isim elemeye kalmıştı. Bu nedenle bu hafta ilk kez 6 isim eleme yarışında karşı karşıya geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle