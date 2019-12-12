MasterChef'te para ödülünü kim kazandı? İşte 12 Aralık MasterClass ödülünü kazanan isim

Haftanın elemesi öncesi TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ödül oyunu ile seyirci karşısına çıktı. Soru cevap şeklinde yapılan oyunda, ilk turda balık çeşitlerini yanlış tahmin eden yarışmacı elendi. İkinci turda taze fasulye doğrayan yarışmacılar son turda ise sebze çorbası malzemeleri tahmini ve baharat tadımı yaptı. İşte, MasterChef'in 66. son bölümünde yaşananlar.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Eğlenceli anların yaşandığı ödül oyununda şefler yarışmacılara bu hafta ilginç bir oyunla geldi. Yemek yapmak yerine sorulara tabi tutulan yarışmacılar, her yanlış cevapta oyundan elendi.

DANİLO ŞEF CEVABI AĞZINDAN KAÇIRDI

Yarışmada Danilo Şef, yarışmacılara ipucu vermek isterken dili sürçtü ve yanlışlıkla cevabı söyledi. O anlar ise stüdyoda eğlenceli anlara neden oldu.

İLK TURDA ALİCAN ELENDİ

İlk turda balık çeşitlerine yanlış cevap veren Alican elendi. Taze fasulye yarışmasında ise Güzide, ayıkladığı fasulyeler belirtilen kiloyu geçince aşamayı geçemedi ve elendi. Sonraki turda sebze çorbasının içine konulan malzemeleri tadan yarışmacılardan Batuhan elendi. Baharat yarışması sonrası MasterChef'i kazanan isim Cemre oldu.

Cemre bu hafta gösterdiği performansla para ödülünü almaya hak kazandı.