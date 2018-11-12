MasterChef'te Murat diskalifiye mi olacak? Stüdyodan kovuluyor!
MasterChef Türkiye yarışması izleyicilerine heyecan fırtınası yaşatmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Murat'ın şefler tarafından birçok kez uyarılıp daha sonra da stüdyodan kovulması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Peki, MasterChef'te Murat diskalifiye mi olacak?
MasterChef yarışmacısı Murat bu hafta çok konuşulacak. MasterChef Türkiye yarışmasının yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Murat, şefleri adeta çıldırtıyor. Somer şef tarafından birçok kez ikaz edilen Murat kurallara uymayınca, şefler tarafından yaptırım kararı alınmasında çare görülüyor. Peki, MasterChef'te Murat diskalifiye mi olacak?
MURAT DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Yarışmanın her bölümünde dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Murat bu hafta MasterChef'te ortalığı adeta birbirine katıyor. Salı akşamı İstanbul'un lüks AVM'lerinden birinde yemek pişirecek olan MasterChef yarışmacılarından Murat bir kez daha ön plana çıkacak. Yer alan tanıtımda bir cisim fırlattığı görülen Murat'a izleyicilerden tepki geliyor. "Kafamızı delecektin arkadaş" diyen bir seyircinin yanına Somer şef geliyor ve Murat'a hesap vermesini istiyor. Daha sonra ise stüdyoda Murat bir kez daha şefleri çığırından çıkarıyor. Sus ikazlarına uymayan Murat konuşmaya devam edince stüdyodan kovuluyor ve yaptırım kararı alınacağı söyleniyor.
Murat'ın MasterChef'ten diskalifiye olup olmayacağı salı akşamı yayınlanacak olan yeni bölümle birlikte belli olacak.
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