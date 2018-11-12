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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.11.2018 - 23:12, Son Güncelleme:

MasterChef'te Murat diskalifiye mi olacak? Stüdyodan kovuluyor!

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MasterChef'te Murat diskalifiye mi olacak? Stüdyodan kovuluyor!

MasterChef Türkiye yarışması izleyicilerine heyecan fırtınası yaşatmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Murat'ın şefler tarafından birçok kez uyarılıp daha sonra da stüdyodan kovulması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Peki, MasterChef'te Murat diskalifiye mi olacak?

MasterChef yarışmacısı Murat bu hafta çok konuşulacak. MasterChef Türkiye yarışmasının yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Murat, şefleri adeta çıldırtıyor. Somer şef tarafından birçok kez ikaz edilen Murat kurallara uymayınca, şefler tarafından yaptırım kararı alınmasında çare görülüyor. Peki, MasterChef'te Murat diskalifiye mi olacak?

MURAT DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Yarışmanın her bölümünde dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Murat bu hafta MasterChef'te ortalığı adeta birbirine katıyor. Salı akşamı İstanbul'un lüks AVM'lerinden birinde yemek pişirecek olan MasterChef yarışmacılarından Murat bir kez daha ön plana çıkacak. Yer alan tanıtımda bir cisim fırlattığı görülen Murat'a izleyicilerden tepki geliyor. "Kafamızı delecektin arkadaş" diyen bir seyircinin yanına Somer şef geliyor ve Murat'a hesap vermesini istiyor. Daha sonra ise stüdyoda Murat bir kez daha şefleri çığırından çıkarıyor. Sus ikazlarına uymayan Murat konuşmaya devam edince stüdyodan kovuluyor ve yaptırım kararı alınacağı söyleniyor.

Murat'ın MasterChef'ten diskalifiye olup olmayacağı salı akşamı yayınlanacak olan yeni bölümle birlikte belli olacak.

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