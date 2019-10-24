MasterChef'te MasterClass ödülünü kim kazandı? Yasin MasterChef stüdyosunu kahkahaya boğdu
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 36. bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Türkiye'nin en iyi şefini bulmak için yarışmacıların mücadele ettiği programın yeni bölümünde, MasterClass ödülünde, rekabet dolu anlar ekranlara yansıdı. En iyi tabağı yapan yarışmacı ise, gecenin sonunda MasterClass ödülünü almaya hak kazandı. Peki, MasterChef'te bu hafta MasterClass ödül oyununu kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 24 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde MasterClass heyecanı yaşandı. MasterClass eğitimi almaya hak kazanan yarışmacılar, Mehmet Şef'ten pişirme teknikleri hakkında bilgi aldı. Sous Vide tekniği ile 3 yarışmacı en iyi tavuk yemeğini hazırlamak için mücadele etti. Faruk Batuhan, Eda ve Batuhan ise, Carpaccio için mutfakta ter döktü. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
YASİN'İN ANLATTIKLARI HERKESİ KAHKAHAYA BOĞDU
MasterChef Türkiye'de oynanan MasterClass ödülü sonrası yarışmacı Yasin Obuz, başına gelen komik bir olayı stüdyoda paylaştı. Yasin, MasterChef Türkiye çekimlerinde, kendisi için ekipten istediği yemeği kediye kaptırdığını anlattı. Yasin, kedinin peşinen koşup eti geri aldığını söylerken, o anlar stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.
MASTERCHEF'TE MASTERCLASS ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in yeni bölümünde Mehmet Şef'in anlattıkları üzerine farklı pişirme teknikleri ile karşılaşan yarışmacılar, en iyi tabağı yapmak için mücadele etti.
Tavuk ve kırmızı ette en başarılı tabağı yapan Mustafa ile Batuhan, somon yemeği için karşı karşıya geldi. MasterChef'te bu hafta MasterClass ödülünü Batuhan kazandı. Böylece yarışmacı hediye çekini almaya hak kazandı.
MASTERCHEF'TEN KİM ELENMİŞTİ?
MasterChef'in önceki bölümünde eleme heyecanı yaşanmıştı. Mustafa, Batuhan, Alican ve Faruk Batuhan'ın yer aldığı eleme potasında, yapılmasını istenen yemek patlıcan kebabı oldu. Faruk Batuhan'ın ekmeklerini yere düşürmesi üzerine yeniden yaptığı eleme mücadelesinde, Mustafa ve Alican'ın yemekleri en çok beğenilen oldu.
Elenen isim ise Faruk Batuhan olarak açıklandı.
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