MasterChef'te Masterclass ödülünü kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının yeni bölümünde Masterclass ödül oyunu heyecanı yaşandı. Danilo Şef'in büyük ödülü açıkladığı gecede yarışmacılar en iyi pizzayı yapmak için kıyasıya rekabet etti. Yarışmacılar mutfakta yemek yaparken stüdyoda eğlenceli anlar da yaşandı. Peki, MasterChef'te bu hafta Masterclass ödülünü kim kazandı? İşte, MasterChef Türkiye'de ödülü kazanan yarışmacı...
MasterChef Türkiye'nin 10 Ekim Perşembe günü yayınlanan 28. bölümünde, son bölümde yaşanan eleme sonrası eğlenceli anlar yaşandı. Masterclass ödülünü kazanan yarışmacının ödülü kazanacağı anlarda heyecan arttı. Peki, MasterChef'te ödülü kim kazandı? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
MASTERCHEF'TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar pizza yapmak için mutfağa girdi. MasterChef'in son bölümünde oynanan ödül oyununu kırmızı takım kazandı. En iyi yemeği pizzayı yapan Mustafa ise fırın ödülüne kavuştu.
MASTERCHEF'TEN KİM ELENMİŞTİ?
Ünlü şeflerin sunumundaki MasterChef Türkiye'nin 27. bölümünde eleme oyunu yapıldı. Dokunulmazlık oyunları ve oylamalar sonucu bu haftanın dört eleme adayı Yasin, Murat, Açelya ve Faruk Batuhan eleme potasında yer aldı.
Eleme potasında yer alan bu dört yarışmacı hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye'de hayallerine veda eden isim Açelya oldu.
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