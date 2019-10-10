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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 23:41, Son Güncelleme:

MasterChef'te Masterclass ödülünü kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı

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MasterChef'te Masterclass ödülünü kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının yeni bölümünde Masterclass ödül oyunu heyecanı yaşandı. Danilo Şef'in büyük ödülü açıkladığı gecede yarışmacılar en iyi pizzayı yapmak için kıyasıya rekabet etti. Yarışmacılar mutfakta yemek yaparken stüdyoda eğlenceli anlar da yaşandı. Peki, MasterChef'te bu hafta Masterclass ödülünü kim kazandı? İşte, MasterChef Türkiye'de ödülü kazanan yarışmacı...

MasterChef Türkiye'nin 10 Ekim Perşembe günü yayınlanan 28. bölümünde, son bölümde yaşanan eleme sonrası eğlenceli anlar yaşandı. Masterclass ödülünü kazanan yarışmacının ödülü kazanacağı anlarda heyecan arttı. Peki, MasterChef'te ödülü kim kazandı? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

MASTERCHEF'TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar pizza yapmak için mutfağa girdi. MasterChef'in son bölümünde oynanan ödül oyununu kırmızı takım kazandı. En iyi yemeği pizzayı yapan Mustafa ise fırın ödülüne kavuştu.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENMİŞTİ?

Ünlü şeflerin sunumundaki MasterChef Türkiye'nin 27. bölümünde eleme oyunu yapıldı. Dokunulmazlık oyunları ve oylamalar sonucu bu haftanın dört eleme adayı Yasin, Murat, Açelya ve Faruk Batuhan eleme potasında yer aldı.

Eleme potasında yer alan bu dört yarışmacı hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye'de hayallerine veda eden isim Açelya oldu.

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