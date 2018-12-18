MasterChef'te kim elenecek? İşte finale kalan isimler
MasterChef'te heyecan fırtınası sürmeye devam ederken finale kalan isimler belli olmaya başladı. Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı MasterChef'te bu akşam son üçe kalan Burcu, Kerem ve Uğur arasında oldukça heyecan dolu anlar yaşandı. Peki, MasterChef'te kim elenecek? İşte finale kalan o isimler.
Ekranların heyecan dolu yarışma programı MasterChef'te bu akşam ilginç anlar yaşandı. Haftanın ilk gününde 4 kişi olan isimlerden Meltem, Uğur, Kerem ve Burcu son ana kadar müthiş bir performans gösterdi. Oynanan oyunların ardından dün bir kişi hayallerine veda etti. Bugün yayınlanan yarışmada ise yarışmacılar 3 kişilik bir kaptanlık yarışı oynadılar. Peki, MasterChef'te kim elenecek? İşte finale kalan o isimler.
İLK FİNALİST BELLİ OLDU
MasterChef'te oynanan 3'lü kaptanlık yarışının ardından bu akşam en iyi kaptanlık görevini üstlenen ve takımına en iyi yemekleri çıkartan isim Uğur oldu. Böylelikle şeflerin verdiği kararla Uğur ilk finalist olma şansını yakaladı.
Eleme etabına kalan isimlerse Kerem ve Burcu oldu. İki isim arasında bir kişi bu akşam oynanacak oyunun ardından yarışmaya veda edecek.
DÜN KİM ELENDİ?
MasterChef’in finalistleri için 3 tur yapıldı. Elenme riskini atlatan ilk isim Burcu, ikinci turun galibi ise Uğur oldu. Son ikiye Kerem ve Meltem kaldı. Final haftasına kadar kalmayı başaran Meltem, MasterChef Türkiye'ye veda etti.
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