MasterChef'te kim elendi? sorusu yanıt bulamadı! MasterClass ödülünü kim kazandı?
MasterChef Türkiye'nin perşembe akşamı yayınlanan bölümünde eleme yerine MasterClass ödülü heyecanı yaşandı. Yarışmanın izleyicileri "MasterChef'te bu hafta kim elendi? " sorusunun cevabını araştırırken, ödül oyununun ekranlara gelmesiyle elemenin ne zaman yapılacağını merak konusu oldu. Peki, MasterChef'te MasterClass ödülünü kim kazandı? Eleme neden olmadı? İşte, MasterChef eleme ile ilgili bilgiler.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 28 Kasım Perşembe akşamı 56. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Perşembe günleri eleme gecesinin yapıldığı MasterChef'te değişikliğe gidildi. Ekran başındaki izleyenler bu hafta neden eleme olmadığını merak etmeye başladı. Peki, MasterChef'te bu hafta eleme neden olmadı? İşte, yarışmayla ilgili tüm detaylar.
Perşembe günleri yapılan MasterChef eleme günleri bu hafta değişti. Öğrenilen bilgiye göre MasterChef'te haftanın elemesi yarın yani 29 Kasım Cuma akşamı yapılacak.
MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde MasterClass heyecanı yaşandı. 8 yarışmacı 1 saat içinde en iyi baklavayı yapmak için mücadele etti. Somer Şef, en iyi baklavayı yapan 4 yarışmacıyı açıkladı. MasterClass ödülünü bu hafta, Ekin, Cemre, Kıvanç ve Güzide oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık ödülü sonucunda ise herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım üyeleri Yasin, Batuhan, Kıvanç ve Alican birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Sonuçta ise kimsenin beklenmedi bir sonuç ortaya çıktı. Trabzon hurması ve kestane ile hünerlerini göstermeye çalışan yarışmacılar sınıfta kaldı. Eleme potasına girmek istemeyen, bireysel dokunulmazlık için yarışan adaylar, hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundu. Fakat şefler tarafından yenilen yemeklerin hiç biri beğenilmedi. Bu yüzden tüm yarışmacılar eleme potasına kalmış oldu.
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