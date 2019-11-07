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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

MasterChef’te kim elendi? Sorusu bu akşam yanıt bulacak… İşte MasterChef eleme adayları

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MasterChef’te kim elendi? Sorusu bu akşam yanıt bulacak… İşte MasterChef eleme adayları

MasterChef’te kim elendi? Sorusunun yanıtı için artık sadece saatler kaldı. Haftanın dört günü yayınlanan MasterChef’in 6 Kasım tarihli bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı, tüm eleme adayları netleşti. Potaya kalan 4 isimden biri ‘MasterChef’te kim elendi?’ sorusunun yanıtı olacak. Peki, MasterChef’te bu haftanın eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye 43. bölümde oynanan takım dokunulmazlığında kırmızı ve mavi takım sebzeli Çin böreği, wonton Çin böreği, zorlu karabiberli kalamar, tatlı ekşi soslu tavuk, Çin pilavı, Moğol usulü dana et tarifi ve kızarmış dondurmadan oluşan zorlu Çin menüsünü oluşturdu. Şefler takımların hazırladığı yemeklerin tadımını yaptıktan sonra değerlendirmede bulundu.

MasterChef'te bu hafta en başarılı yemeği yaparak dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu.

BİREYSEL YARIŞTAN GALİP GELEN İSİM

MasterChef Türkiye 43. bölümde oynanan takım dokunulmazlığında kaybeden takım kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar barbun balığından en farklı, en lezzetli yemeği çıkarmaya çalıştı. En güzel barbun balığını hazırlamaya çalışan kırmızı takım yarışmacılarından bu hafta bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan, Eda'nın ismini verdi. Yapılan oylama sonucunda ise ortak kararla ikinci eleme adayı Güzide oldu.

Böylece ilk dokunulmazlık mücadelesi sonucunda isimleri verilen Mustafa, Suna ile birlikte Eda ve Güzide de eleme adayı olarak belirlendi.

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