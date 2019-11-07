MasterChef’te kim elendi? Sorusu bu akşam yanıt bulacak… İşte MasterChef eleme adayları
MasterChef’te kim elendi? Sorusunun yanıtı için artık sadece saatler kaldı. Haftanın dört günü yayınlanan MasterChef’in 6 Kasım tarihli bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı, tüm eleme adayları netleşti. Potaya kalan 4 isimden biri ‘MasterChef’te kim elendi?’ sorusunun yanıtı olacak. Peki, MasterChef’te bu haftanın eleme adayları kimler oldu?
MasterChef Türkiye 43. bölümde oynanan takım dokunulmazlığında kırmızı ve mavi takım sebzeli Çin böreği, wonton Çin böreği, zorlu karabiberli kalamar, tatlı ekşi soslu tavuk, Çin pilavı, Moğol usulü dana et tarifi ve kızarmış dondurmadan oluşan zorlu Çin menüsünü oluşturdu. Şefler takımların hazırladığı yemeklerin tadımını yaptıktan sonra değerlendirmede bulundu.
MasterChef'te bu hafta en başarılı yemeği yaparak dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu.
BİREYSEL YARIŞTAN GALİP GELEN İSİM
MasterChef Türkiye 43. bölümde oynanan takım dokunulmazlığında kaybeden takım kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar barbun balığından en farklı, en lezzetli yemeği çıkarmaya çalıştı. En güzel barbun balığını hazırlamaya çalışan kırmızı takım yarışmacılarından bu hafta bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan, Eda'nın ismini verdi. Yapılan oylama sonucunda ise ortak kararla ikinci eleme adayı Güzide oldu.
Böylece ilk dokunulmazlık mücadelesi sonucunda isimleri verilen Mustafa, Suna ile birlikte Eda ve Güzide de eleme adayı olarak belirlendi.
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