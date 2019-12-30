MasterChef'te kim birinci oldu? İşte MasterChef Türkiye 2019 şampiyonu

MasterChef'te aylardır beklenen büyük günde kazanan isim belli oldu. Birbirinden iddialı pek çok yarışmacının birer birer elendiği MasterChef'te bu sezonun galibi olan isim heyecan dolu gecenin sonunda netleşti ve ödül olarak belirlenen son model arabanın sahibi oldu. İşte, MasterChef Türkiye'yi şampiyon olarak tamamlayan o isim...

FİNAL GECESİNDE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekranlara gelen 78. bölümünde Cemre ve Alican final mücadelesinde karşı karşıya geldi. MasterChef Türkiye finalinde 3 oyun oynandı. Öte yandan finale kalan iki ismin aileleri de duygularını aktardı.

Yarışmanın yanı sıra duygu dolu anlar da dikkatleri çekti. MasterChef'e veda eden yarışmacılar arasında küs olan Eda ve Güzide, Kıvanç ve Suna sarılarak barıştılar.

Zorlu finalin ikinci oyununda yarışmacılar yemeklerini hazırlarken MasterChef'e veda eden yarışmacılar favorilerini açıkladı.

İLK İKİ OYUNU KİM KAZANDI?

Finalin ilk oyunu "Uluslararası Menü" ve " Türk Menüsü" idi. Somer, Mehmet ve Danilo şef, tadımları sonrasında puan durumunu şöyle şekillendirdi;

Uluslararası Mutfak

Alican: Somer şef 7 + Mehmet Şef 7 + Danilo şef 8 = 22

Cemre: Somer şef 7 + Mehmet Şef 7 + Danilo şef 7 = 21

Türk Mutfağı

Alican: Somer şef 6 + Mehmet Şef 7 + Danilo şef 7 = 20

Cemre: Somer şef 7 + Mehmet Şef 8 + Danilo şef 7 = 22

Bu iki oyunda yapılan puanlamalar sonrasında Cemre 43 puan, Alican 42 puan aldı.

SON OYUN CANLI YAYINDA

MasterChef Türkiye'de şampiyonu belirleyecek final oyunu canlı olarak yapıldı. Gecenin sonunda kazanan isim netleşti.

KİM ŞAMPİYON OLDU?

Aylar süren MasterChef Türkiye 2019'da maraton bu akşam sonra erdi. Cemre ve Alican'ın karşı karşıya geldiği final mücadelesinde kazanan isim Cemre oldu. Bu sonuçla birlikte Cemre büyük ödül olan son model arabayı almaya hak kazandı.