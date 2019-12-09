MasterChef'te kaptanlık yarışını kim kazandı? İşte 9 Aralık MasterChef ödül oyunu alan isim

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye2nin, 63. bölümde yarışmacılar haftanın takımlarını kurmak için kaptanlık yarışında ter döktü. İlgiyle izlenen yarışmada, en iyi yağlama yemeğini yapan bir yarışmacı kaptan olarak, rakip takımın kaptanını seçti. Daha sonra ise heyecan ödül oyununda devam etti. Peki, ödülü ve kaptanlık yarışını kimler kazandı? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

9 ARALIK MASTERCHEF KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık yarışında yağlama yaptı. Şeflerin tadımı sonrası en iyi yemeği yaparak mavi takımın kaptanı olan isim bu hafta Güzide oldu. Güzide rakip takıma ise Ekin'i seçti.

HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

Bu hafta kaptan olan Güzide, mavi takıma Rıfat ve Alican'ı seçti.

Ekin ise kırmızı takıma Cemre ve Batuhan'ı aldı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 63. bölümde ödül oyunu sürpriz bir kuralla başladı. Somer Şef yarışmacıların uyması gerek yeni kuralı anlattıktan sonra yarışmacılar ödül oyununda mutfakta ekmek içinde kış çorbası yapmak için mücadele etti. 5 bin TL değerindeki hediye çekini alarak ödül oyununu kazanan isim gecenin sonunda belli olacak.