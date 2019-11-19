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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te haftanın ilk ödül oyununu hangi takım kazandı?

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MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te haftanın ilk ödül oyununu hangi takım kazandı?

Finale adım adım yaklaşılan MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı vardı. Yarışmacılar, şeflerin istediği lahmacunu en iyi şekilde yaparak mavi takımın kaptanlığını almak için kıyasıya yarıştı. Öte yandan gecenin sonuna bir de ödül oyunu oynandı. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef'te kaptanlık ve ödül oyunları nefesleri kesti. Yarışmanın dün akşamki bölümünde oyun sonuçlarına ilişkin bir ilk de yaşandı. Mavi takım ve kırmızı takımda kimlerin yer alacağı netleşti. İşte, MasterChef'in 18 Kasım 2019 tarihli bölümünde yaşananlar...

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 18 Kasım 2019 tarihinde ekranlara gelen son bölümünde oynanan kaptanlık oyununu; şeflerin istediği lahmacunu en lezzetli yapan Alican kazandı. Bu gelişmenin ardından Alican mavi takıma kaptan olurken, kırmızı takıma da kaptan olarak Batuhan'ı seçti.

HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de oynanan kaptanlık oyunu sonrası haftanın takımları da belli oldu.

Mavi takım kaptanı olan Alican bu haftanın takımları belirledi. Alican mavi takıma Cemre, Yasin, Ekin'i ve Kıvanç'ı seçti.

Batuhan ise kırmızı takıma Suna'yı, Güzide'yi Rıfat'ı aldı.

ÖDÜL OYUNUNDA BİR İLK

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümündeki ödül oyunu için iki takım da kıyasıya yarıştı. Gecenin sonunda şefler; ilk kez ödül oyununun iki takımın birden kazandığını açıkladı.

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