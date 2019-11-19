MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te haftanın ilk ödül oyununu hangi takım kazandı?
Finale adım adım yaklaşılan MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı vardı. Yarışmacılar, şeflerin istediği lahmacunu en iyi şekilde yaparak mavi takımın kaptanlığını almak için kıyasıya yarıştı. Öte yandan gecenin sonuna bir de ödül oyunu oynandı. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı?
MasterChef'te kaptanlık ve ödül oyunları nefesleri kesti. Yarışmanın dün akşamki bölümünde oyun sonuçlarına ilişkin bir ilk de yaşandı. Mavi takım ve kırmızı takımda kimlerin yer alacağı netleşti. İşte, MasterChef'in 18 Kasım 2019 tarihli bölümünde yaşananlar...
KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 18 Kasım 2019 tarihinde ekranlara gelen son bölümünde oynanan kaptanlık oyununu; şeflerin istediği lahmacunu en lezzetli yapan Alican kazandı. Bu gelişmenin ardından Alican mavi takıma kaptan olurken, kırmızı takıma da kaptan olarak Batuhan'ı seçti.
HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU
MasterChef Türkiye'de oynanan kaptanlık oyunu sonrası haftanın takımları da belli oldu.
Mavi takım kaptanı olan Alican bu haftanın takımları belirledi. Alican mavi takıma Cemre, Yasin, Ekin'i ve Kıvanç'ı seçti.
Batuhan ise kırmızı takıma Suna'yı, Güzide'yi Rıfat'ı aldı.
ÖDÜL OYUNUNDA BİR İLK
MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümündeki ödül oyunu için iki takım da kıyasıya yarıştı. Gecenin sonunda şefler; ilk kez ödül oyununun iki takımın birden kazandığını açıkladı.
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