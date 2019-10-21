MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'nin 21 Ekim akşamı yayınlanan yeni bölümde kaptanlık oyunu mücadelesi vardı. Yarışmacılar, lokma tatlısı yaparak hünerlerini sergiledi. Oyunu kazanan yarışmacı tüm hafta boyunca kendi seçeceği takıma kaptanlık yapmaya hak kazandı. Öte yandan karşı takıma da istediği kişiyi kaptan olarak seçti. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu bu hafta kim kazandı?
Ünlü şeflerin sunumunda yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 33. bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyunu mücadelesinde şefler, yarışmacılardan 50'şer adet lokma yapmalarını istedi. İşte, bu haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim...
En iyi lokma tatlısı yaparak kaptan olmak için mücadele eden yarışmacılar arasında, şeflerin oyları ile kaptan Güzide oldu.
Kaptanlık oyununun kazanan ismi olan Güzide mavi takımın kaptanlığını üstlenirken kendisine rakip kaptan olarak Yasin'i seçti. Yasin böylece ilk kaptanlığını almış oldu...
TAKIM OYUNU HEYECANI
MasterChef Türkiye'nin bu akşamki takım oyununda yarışmacılar Karadeniz yemekleri yapacak. Yarışmacılar; Karalahana çorbası, mısır ekmeği, hamsi tava ve laz böreği yaparak yarışacak.
Şu saat itibariyle takım oyununun sonucu henüz belli olmadı.
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