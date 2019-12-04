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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.12.2019 - 23:44, Son Güncelleme:

MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu? İşte 4 Aralık MasterChef'te eleme potasına giren ikinci isim

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MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu? İşte 4 Aralık MasterChef'te eleme potasına giren ikinci isim

MasterChef Türkiye'nin çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlığı için yarışmacılar karşı karşıya geldi. En iyi yemeği yapmak mücadele veren yarışmacıların yaptığı yemekleri eski yarışmacılar tattı. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir isim eleme potasına gitti. Peki, MasterChef'in son bölümünde ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, 4 Aralık MasterChef'te eleme potasına giren ikinci isim.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 60. bölümü ile 4 Aralık Çarşamba akşamı sevenleri ile buluştu. MasterChef yarışmacıları daha önce eleme oyununda yaptıkları yemekleri yaptılar. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda analı kızlı, tepside patlıcan kebabı, ördek göğsü, tart taten menüsünü hazırlamak için zamanla yarıştı. En başarısız yemekleri yapan takımın iki yarışmacısı ise eleme oyununda yeniden mücadele verdi. Peki, MasterChef'te eleme potasına kim girdi? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Final heyecanının başladığı MasterChef'te kırmızı ve mavi takım hazırladıkları yemekleri eski yarışmacıların beğenisine sundu. Gözleri bağlı yemeklerin tadına bakan eski yarışmacılar, yapılan yemeklere puan verdi.

MasterChef dokunulmazlık oyununda mavi takım eleme potasına gitmekten kurtuldu. Kırmızı takım ise eleme oyununda yeniden mutfağa girdi.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te kırmızı takım yarışmacılarından Cemre ve Batuhan eleme oyununda mücadele verdi.

En kötü yemeği yaparak haftanın ikinci eleme adayı olan isim gecenin sonunda belli olacak.

İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

MasterChef'in 3 Aralık 2019 bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Sistem değişikliği sonrasında ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı.

Oyunda kullanılan oylamada her iki takıma eşit oy çıkması sonrasında 7 yarışmacı da eleme oyunu oynamak zorunda kaldı. Yemekleri tadan şefler, günün en kötü yemeğini yapan yarışmacıyı seçtiler. Böylece MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Yasin olarak belirlendi.

 

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