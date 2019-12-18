MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Aralık MasterChef eleme potasına giren isim ve ödülü kazanan yarışmacı

Büyük finale haftalar kala, 5 kişi kalan MasterChef yarışmacıları, 17 Aralık Salı akşamı yayınlanan 69. bölümde bir hafta daha yarışmada kalmak için mücadele verdi. Eleme oyunundan önce 10 bin TL'lik para ödülü almak için mutfağa giren yarışmacılar, keyifli anlara sahne oldu. Peki, MasterChef'te kim kazandı? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

MASTERHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in yayınlanan son bölümünde, yarışmacılar bir yakını birlikte yemek yaparak 10 bin liralık ödül için yarıştılar. Su böreği yapan yarışmacılara yakınları kendi seçtikleri yemekle eşlik etti. Batuhan annesi, Güzide ablası, Cemre anneannesi, Alican kuzeni, Ekin ise kız kardeşi ile mutfağa girdi.

Şeflerin tadımı sonrası en iyi yemeği yapan isim belli oldu. Bu hafta 10 bin TL'yi alarak ödül oyununu kazanan isim Batuhan oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Oynanan ödül oyunu sonrası MasterChef yarışmacıları bu kez eleme oyunu için tezgah başına geçti. En iyi yemeği yaparak elemeden kurtulan ilk isim Cemre oldu.

Şeflerin değerlendirmesi sonrası bu haftanın 2. eleme adayı Batuhan oldu.

MasterChef'in önceki bölümünde haftanın ilk eleme adayı Alican olmuştu.