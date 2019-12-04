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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.12.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

MasterChef'te hangi yarışmacılar elenmişti? İşte MasterChef'ten elenen yarışmacılar

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MasterChef'te hangi yarışmacılar elenmişti? İşte MasterChef'ten elenen yarışmacılar

MasterChef yarışmasının 60. Bölüm tanıtımıyla eski yarışmacılar bir kez daha gündeme geldi. Tanıtımda eski yarışmacıların görülmesi ardından MasterChef'ten elenen isimlerin kimler olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef'te hangi yarışmacılar elenmişti? İşte MasterChef'ten elenen yarışmacılar…

MasterChef’in 4 Aralık tarihinde bir ilk yaşanacak. Her hafta bir ismin veda ettiği MasterChef’in 60. Bölümünde tadımı bu kez elenen yarışmacılar yapacak. MasterChef macerasını tamamlayan isimler, bir yarışmacının kaderini belirleyecek. Peki, MasterChef'te hangi yarışmacılar elenmişti? İşte MasterChef'ten elenen yarışmacılar

AÇELYA KILIÇAY KİMDİR?

Açelya Kılıçay, 28 Mart 1998’de Ankara’da dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri sporla ilgileniyor. Lise döneminde Fenerbahçe’de lisanslı olarak voleybol oynadı, sonra yaşadığı sakatlık yüzünden bırakmak zorunda kaldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünde okuduktan sonra lise tahsilinin yarısında İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Güzel Sanatlar tiyatro bölümüne geçip oradan mezun oldu. Küçüklüğünden beri yemek yaptığı için ailesinin de desteği ile aşçılığa yöneldi ve Mutfak Sanatları Akademisi uzun dönem profesyonel aşçılık bölümünden mezun oldu.

EDA KARABULUT NAYIR KİMDİR?

Eda Karabulut Nayır, 34 yaşında 8 yıllık evli ve ikiz çocuk annesi. Lise mezunu olan Eda Karabulut Nayır, "çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım. Şuan pastacı kalfasıyım nereye kadar gitmem gerekiyorsa, bu yolda devam edeceğim." diyor.

BAHRİ PAPİLA KİMDİR?

Bahri Papila 34 yaşında. Kendisine çok güvenen Bahri Papila, "balık" yemeklerinde usta olduğunu ve kendisinin "Balıklara fısıldayan adam" olduğunu iddia ediyor.

FARUK BATUHAN ÖNER KİMDİR?

Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Üç yaşından beri mutfağa girmeye çalışıp, yedi yaşında yenilebilir yemekler yapmaya başladı. İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu.

Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı. Oteller, restaurantlar derken en son bir fast-food zincirinin marka şefi oldu. Şimdilerde bir yemek dergisinde yazarlık yapıyor. Osmanlı ve Uzak Doğu Mutfağı favorileri.

KIVANÇ ERMİŞ KİMDİR?

Kıvanç Ermiş 16 Mayıs 1995 Bodrum doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Bodrum'da tamamladı. Ailesinin Bodrum'da işletmesi var. Küçüklüğünden beri mutfağa hep ilgisi olduğunu belirten Kıvanç, insan ilişkilerine de önem veriyor. Basketbol hayatında büyük bir yer kaplıyor. Lise öğrenimi için Antalya'ya gitti ve lise son sınıfta büyük bir sakatlık geçirdi ve sporu bırakma kararı aldı. Hayatında hep tutku olarak kalmış iş için eğitim almak istediğini farketmiş ve daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi gastronomi bölümüyle mutfak hayatı başlamış oldu. Eğitimi devam ederken çok önemli insanlarla tanışarak, çok güzel fırsatlar yakalamış. Öğrenciliği devam ederken Private cheflik yapmaya başlamış ve daha sonra bir kaç işletmenin talepleriyle danışmanlık yapmaya karar vermiş. Kıvanç Ermiş, mutfağın hayatında her zaman tutku olduğunu ve bu tutkuyu da şimdi MasterChef'te göstermek istediğini dile getiriyor.

MURAT TOKMAK KİMDİR?

Murat Tokmak, 29 yaşında evli ve 2 cocuk babasıdır. Trabzonludur ve Trabzon'da yaşıyor. Aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu.

MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

31 yaşında, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağın da çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendimi geliştirmek için uğraşıyor.

MÜGE GÜNEY KİMDİR?

Müge Güney, 32 yaşındadır. İstanbul Bakırkoy doğumlu olan yarışmacı, Uluslararası Lojistik bölümü mezunudur. Kendi mesleğini bırakıp hizmet sektörüne yönelmiştir.

NALAN TOPRAK KİMDİR?

14 temmuz 1988 İstanbul Kadiköy doğumlu. Okul yılları cok başarılı geçti hatta bu yüzden 6. sınıfta okul birinciliğinden dolayı ödül olarak 2 haftalık Danimarka tatili kazandı. Öğrenimini Marmara Üniversitesi Biyomedikal bölümünde tamamladı. Ama ilgi alanlarından en önemlisi olan yemek yapma isteği onu yemek pişirmeye itti. Sonra TV8'de başlayan Yemekteyiz yarışması, yarışma arzusu uyandırınca kendini başvuru yaparken buldu. 1 yıl içerisinde best of'da dahil 2 kere Yemekteyiz yarışmasında yarışmasının ardından bu işin kaderi olduğunu düşünerek MasterChef Türkiye yarışmasına başvurdu.

Çeşitli otellerde çalıştıktan sonra THY Doco'da uçan şef olarak uçtu ve Mutfak Sanatları Akademisi'ni bitirdi. Karaköy'de arkadaşlarının açmış olduğu hamburgerciye menü danışmanlığı yaptı ve Galata'da çalıştı. En büyük hobisi seyahat ve dans etmek.

Dünyanın birçok ülkesinde bulundu, değişik tatlara her zaman açık ama Peru mutfağına olan aşkıyla kendini anlatıyor.

ONUR DURSUN KİMDİR?

20 yaşındaki Onur Dursun, MasterChef'e İzmir'den katılıyor. İzmir'de sağlık görevlisi olarak çalışan Onur Dursun, "Bu yılın MasterChef'i Hasankaleli Onur olacak" ifadelerini kullanarak yarışmaya başlamadan önce iddialı bir aşçı olduğunu dile getiriyor.

ORHAN EREN KİMDİR?

Orhan Eren 46 yaşındadır. Steak House işletmeciliği yapıyor. İlkokuldan beri çalıştığını belirten Eren, ortaokulu ve liseyi dışardan tamamladığını belirtiyor. Orhan Eren "Herkes birincilik için gelir ama ben başarılı olmak için katıldım" sloganıyla rakiplerine gözdağı veriyor.

SUNA AYDIN KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatorluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.

YEKATERİNA SUNGUR KİMDİR?

12.12.1990 tarihinde Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Aşkabat’da tamamladı. Okuduğu Meslek Lisesi (İşletme Bölümü)’nden mezun olduğu yıl olan 1998’de o dönemde Aşkabat’ da bir inşaat şirketinde Şantiye Şefi olarak çalışmakta olan eşiyle tanıştı ve 29.04.2010 tarihinde İstanbul-Türkiye’de evlendi.

Evlendikten sonra Türkiye’de “Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler” bölümünde lisans eğitimimi tamamladı. Rusça, Türkçe ve İngilizce dillerini ileri düzeyde biliyor.

Timur ve Alparslan isimlerinde biri 6 diğeri 2 yaşında olmak üzere iki çocuğu var.

 

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