MasterChef'te en az puanı kim aldı? 23 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye, 23 Aralık Pazartesi akşamı 73. bölüm ile sevenlerinin karşısına çıktı. Batuhan'ın elenmesi sonrası heyecanın devam ettiği programda, yarışmacılar pazartesi akşamı üç yemek hazırlayarak şeflerden yüksek puanı almak için mücadele etti. 10 puan üzerinden yemeklere puan veren şefler günün birincisini ve eleme adayını belirledi. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

MASTERCHEF'TE PUAN DURUMU

Yarışmada son dörde kalan Cemre, Güzide, Ekin ve Alican 73. bölümde üç farklı yemek yaptı. Finalistler ilk oyun sonrası şeflerden puanları topladı. İlk oyunda Güzide 21, Cemre 18 Ekin ve Alican 15'er puan aldı.

Yarışmacıların yaptıkları ikinci yemekte ise puanlama şu şekilde gelişti; Güzide şeflerden 24, Alican 19, Cemre 21, Ekin 16 puan aldı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

3. oyun sonrası Güzide 21, Alican 16, Cemre 21, Ekin 18 puan aldı.

Toplam 3 oyun sonrası en az puanı alarak MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Ekin oldu. Güzide ise birinci oldu.