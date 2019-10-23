MasterChef'te eleme potasında kimler var? 22 Ekim MasterChef'te potaya kimler girdi?
Masterchef'te 22 Ekim akşamı eleme potası için büyük bir mücadele vardı. Dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım en iyi makarnayı yapmaya çalıştı. Makarna yapımı esnasında belirli bir aşamaya gelen MasterChef yarışmacıları, şeflerin yer değiştirmelerini söylemesi üzerine şok yaşadı. Peki, 22 Ekim akşamı MasterChef'te eleme potasına kimler girdi? İşte, dokunulmazlık kazanan takım ve eleme potasına giren yarışmacılar hakkında detaylı bilgiler
MasterChef eleme potası için verilen mücadelede bu hafta enteresan olaylar yaşandı. Öncelikle dokunulmazlık oyunu için mücadele veren kırmızı ve mavi takım, kazananın belli olmasının ardından bu kez bireysel dokunulmazlık aşamasına geçti. 22 Ekim akşamı MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı, potaya girecek olan ismi belirledi. Peki, MasterChef eleme potasına giren isim kim oldu? İşte, bu hafta potaya giren isimler
DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dün akşam dokunulmazlık oyunu farklı heyecanlara ortak etti. En iyi makarna yapımı için tezgahlardaki yerini alan kırmızı ve mavi takım, işlerinin yarısına gelmişken duydukları sözler karşısında şok oldu. Jüri, kırmızı ve mavi takımın süresini durdurdu ve her iki takımın yer değiştirmesini istedi. Bu istek karşısında şok olan yarışmacılar, adapte olmakta güçlük çekti.
Dokunulmazlık oyununda adaptasyon problemini en kısa sürede atlatan mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybetmesinin ardından bir kez daha mutfağa giren kırmızı takım, bireysel dokunulmazlığı alabilmek için mücadele etti. MasterChef Türkiye'de bu hafta bireysel dokunulmazlık oyununu Mustafa kazandı.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef'te eleme potasındaki ilk ismi, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa belirledi. Mustafa, Faruk Batuhan'ın adını yazdı.
İkinci eleme adayı ise takım oylaması ile belli oldu. Alican ve Eda'nın 4'er oy alması üzerine kırmızı takımın kaptanı Yasin, eleme adayını bizzat belirledi. Buna göre ikinci eleme adayı ise Alican oldu.
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