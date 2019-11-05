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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 23:44, Son Güncelleme:

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar bu hafta Tarihi Kırkpınar pehlivanlarını konuk etti. Yemekleri hazırlayan yarışmacılar gecenin sonunda eleme potasına girmemek için puanlama bölümünde karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

İlgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye, 5 Kasım Salı akşamı 42. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Mavi ve kırmızı takım eleme potasına gitmemek adına dokunulmazlık oyununda yemek konusunda hünerlerini sergiledi. Pehlivanlar için yemek hazırlayan yarışmacılar çene çarpan çorbası, pırasa böreği, ciğer sarma, kuzu kol kapama, triliçe menüsünü hazırladı. En başarısız yemeği yapan takım ise haftanın ilk dokunulmazlığını kaybetti. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIĞINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, pehlivanlar için mutfağa girdi. Şeflerin talimatı üzerine menüleri dakikalar içinde yetiştirmeye çalışan kırmızı ve mavi takım mutfakta zamanla yarıştı.

Bu hafta MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan bireysel dokunulmazlığı bu hafta Kıvanç kazandı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kıvanç, ilk eleme adayı olarak Mustafa'nın ismini söyledi. İkinci eleme adayı ise gecenin sonunda belli olacak.

SON BÖLÜMDE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANMIŞTI?

MasterChef Türkiye'nin 41. bölümünde mavi ve kırmızı takım ödül oyununda karşı karşıya geldi. Günün menüsü Lübnan mutfağıydı. Şefler hangi tadımın ardından hangi takımın kazandığına karar verdiler. MasterClass ödülü için Lübnan mutfağından humus, babagannuş, tabbule, şiş tavuk, şiş köfte, sarımsaklı toum, kibbe (içli köfte),taş kadayıf yemekleri yapıldı. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda ödül oyunun kazananı 4-3 ile Mavi takım oldu.

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