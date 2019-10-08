MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
MasterChef Türkiye'nin salı akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesinde kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Yarışmacılar takım oyununda, İspanyol menüsünü hazırlamak için mutfağa girdi. Lezzet ve tat konusunda en başarısız yemeği yapan bir takım ise dokunulmazlığı kaybetti. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Yemek yarışmacı MasterChef Türkiye'nin 8 Ekim Salı akşamı yayınlanan 26. bölümünde İspanyol menüsü için iki takım karşı karşıya geldi. Haftanın dokunulmazlık oyununda, patatas bravas, aioli, tortillas espanolas, jambom kroket, paella, churros menüsünü hazırlamak için yarışmacılar kendilerine verilen 50 dakika içerisinde mücadele etti. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan iki isim ile eleme potasına girdi. Peki, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, yarışmanın son bölümünde yaşananlar.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'in yeni bölümünde İspanyol menüsü hazırlayan yarışmacılar süre bitimi sonrası şeflerin oylaması ile karşılaştı. Kırmızı ve mavi takımdan bu hafta en iyi menüyü yapan takım mavi takım olarak seçildi.
ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU?
Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık mücadelesi için bir kez daha mutfağa girdi. Öte yandan cezalı olan Mustafa dokunulmazlık oyununda oynamadı.
Bireysel dokunulmazlığı bu hafta Eda kazandı. Eda eleme potasına gidecek yarışmacı için Açelya'nın ismini söyledi. Diğer yarışmacı ise yapılan oylama sonrası eleme potasına girecek. Eleme potasına giren ikinci isim gecenin sonunda belli olacak.
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