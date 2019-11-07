MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'nin son bölümünde dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. MasterChef'in 43. bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. Hazırladığı yemekler sonrası dokunulmazlığı kaybeden takım 2 ismi eleme potasına gönderdi. Peki, MasterChef'ten kim elendi? MasterChef Türkiye'nin son bölümünde dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar.
İlgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin, 6 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 43. bölümünde eleme haftanın ikinci dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyununda, şeflerin talimatı ile Çin menüsünü hazırlamak için mutfağa girdi. Bir hafta daha yarışmada kalmak için mücadele eden yarışmacılar zamanla yarıştı. İşte, MasterChef'ten bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'nin çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, Çin menüsünü hazırlayan yarışmacılar şeflerin tadım sınavı ile karşılaştı. MasterChef'te bu hafta en başarılı yemeği yaparak dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bu kez bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. En güzel barbun balığını hazırlamaya çalışan kırmızı takım yarışmacılarından bu hafta bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan Eda'nın ismini söyleyerek arkadaşını eleme potasına gönderdi. Yapılan oylama sonrası ise ikinci eleme adayı Güzide oldu.
Yarışmanın önceki bölümünde dokunulmazlığı kazanan Kıvanç, eleme potasına Mustafa'yı göndermişti. Kaptan Cemre, diğer eleme adayı olarak ise Suna'yı seçmişti.
MasterChef Türkiye'de eleme 7 Kasım Perşembe akşamı gerçekleşecek.
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