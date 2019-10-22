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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.10.2019 - 23:42, Son Güncelleme:

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan takım

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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan takım

MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 34. bölümünde eleme ve dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım, ekranlara gelen son bölümde, bu hafta yarışmada kalmak için dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden bir takım ise, eleme potasına iki yarışmacıyı gönderdi. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan takım.

TV8 ekranlarında haftanın dört günü yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Her iki takım da dokunulmazlık oyununu kazanmak ve bir hafta daha MasterChef'te kalmak için dakikalar ile yarıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde en başarısız yemeği yapan bir takım dokunulmazlığı kaybetti. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

TEZGAHLAR DEĞİŞTİ

MasterChef'in 34. bölümünde dokunulmazlık oyunu için yemek yapan yarışmacılar Somer Şef'ten gelen talimat üzerine şoke oldu. Somer Şef, bir anda her iki takımında tezgahları değiştirmesini istedi. Neye uğradıklarını şaşıran yarışmacılar, kısa süre içerisinde yer değiştirmek için endişe yaşadı. Tezgahlar değiştirildikten sonra ise Rıfat ve Kıvanç arasında ise su krizi yaşandı.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN BİRİNCİ DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu hafta birinci dokunulmazlık oyununu için şefler yarışmacılardan lazanya, peynirli gnocchi, fettuchini alfredo menüsü istendi. En başarılı menüyü hazırlayan mavi takım haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazandı. Kırmızı takım ise yeniden mutfağa girdi.

MasterChef Türkiye'de bu hafta bireysel dokunulmazlık oyununu ise Mustafa kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasteChef'in 34. bölümünde bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa, 1. eleme adayı olarak Faruk Batuhan'ın ismini söyledi. İkinci eleme adayı ise gecenin sonunda belli olacak.

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