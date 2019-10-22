MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan takım
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 34. bölümünde eleme ve dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım, ekranlara gelen son bölümde, bu hafta yarışmada kalmak için dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden bir takım ise, eleme potasına iki yarışmacıyı gönderdi. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan takım.
TV8 ekranlarında haftanın dört günü yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Her iki takım da dokunulmazlık oyununu kazanmak ve bir hafta daha MasterChef'te kalmak için dakikalar ile yarıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde en başarısız yemeği yapan bir takım dokunulmazlığı kaybetti. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
TEZGAHLAR DEĞİŞTİ
MasterChef'in 34. bölümünde dokunulmazlık oyunu için yemek yapan yarışmacılar Somer Şef'ten gelen talimat üzerine şoke oldu. Somer Şef, bir anda her iki takımında tezgahları değiştirmesini istedi. Neye uğradıklarını şaşıran yarışmacılar, kısa süre içerisinde yer değiştirmek için endişe yaşadı. Tezgahlar değiştirildikten sonra ise Rıfat ve Kıvanç arasında ise su krizi yaşandı.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN BİRİNCİ DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de bu hafta birinci dokunulmazlık oyununu için şefler yarışmacılardan lazanya, peynirli gnocchi, fettuchini alfredo menüsü istendi. En başarılı menüyü hazırlayan mavi takım haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazandı. Kırmızı takım ise yeniden mutfağa girdi.
MasterChef Türkiye'de bu hafta bireysel dokunulmazlık oyununu ise Mustafa kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasteChef'in 34. bölümünde bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa, 1. eleme adayı olarak Faruk Batuhan'ın ismini söyledi. İkinci eleme adayı ise gecenin sonunda belli olacak.
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