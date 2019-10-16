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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık yarışını hangi takım kazandı?

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MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık yarışını hangi takım kazandı?

Birbirinden iddialı isimlerin yarıştığı MasterChef Türkiye 15 Ekim Salı günü 30. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. MasterChef Türkiye’nin son bölümünde önce dokunulmazlık oyunu ardından eleme oylaması heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım kendi arasında oylama yaptı. Peki, MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık yarışını hangi takım kazandı?

Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere haftanın dört günü yayınlanan MasterChef’in son bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi verildi, kaybeden takım arasından eleme adayları belirlendi. MasterChef Türkiye 30. bölümde oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan oylama ile mavi takımdaki ikinci eleme adayı belli oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 30. bölümünde yarışmacılar Tebessüm Kahvesi'ne konuk oldu. Yarışmacıların hazırladığı yemeklerin tadına bakan Tebessüm Kahvesi çalışanları tadım bölümünün ardından oylama yaptı. MasterChef'te bu hafta kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Oylaması yapılan dokunulmazlık oyununun ardından mavi takım yarışmacılar bir kez daha mutfağa girdi. MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyununu bu hafta Batuhan kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan, 1. eleme adayı olarak Güzide'nin ismini söyledi. İkinci eleme adayı ise yapılan oylama sonrası belli olacak.

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