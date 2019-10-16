MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık yarışını hangi takım kazandı?
Birbirinden iddialı isimlerin yarıştığı MasterChef Türkiye 15 Ekim Salı günü 30. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. MasterChef Türkiye’nin son bölümünde önce dokunulmazlık oyunu ardından eleme oylaması heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım kendi arasında oylama yaptı. Peki, MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık yarışını hangi takım kazandı?
Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere haftanın dört günü yayınlanan MasterChef’in son bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi verildi, kaybeden takım arasından eleme adayları belirlendi. MasterChef Türkiye 30. bölümde oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan oylama ile mavi takımdaki ikinci eleme adayı belli oldu.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 30. bölümünde yarışmacılar Tebessüm Kahvesi'ne konuk oldu. Yarışmacıların hazırladığı yemeklerin tadına bakan Tebessüm Kahvesi çalışanları tadım bölümünün ardından oylama yaptı. MasterChef'te bu hafta kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Oylaması yapılan dokunulmazlık oyununun ardından mavi takım yarışmacılar bir kez daha mutfağa girdi. MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyununu bu hafta Batuhan kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan, 1. eleme adayı olarak Güzide'nin ismini söyledi. İkinci eleme adayı ise yapılan oylama sonrası belli olacak.
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