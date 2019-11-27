MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 27 Kasım MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takım
MasterChef'in 27 Kasım akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık ve eleme oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık mücadelesinde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları mantı çeşitlerini en lezzetli şekilde hazırlamak için mutfağa girdi. Gecenin sonunda 2 isim eleme potasına gitti. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte, 27 Kasım MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takım.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, çarşamba akşamı 55. bölümü ile yayınlandı. Son bölümde Rıfat ve Güzide'nin eleme adayı olduğu MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden takımdan iki yarışmacı daha eleme heyecanına dahil oldu. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'in 55. bölümünde mantı çeşitlerini yapmaya çalışan mavi ve kırmızı takım mutfakta zamanla yarıştı. Dokunulmazlık oyunu sırasında eğlenceli anlar da ekranlara yansıdı. Yasin, dokunulmazlık oyununda Rıfat'ın taklidini yaptı. Yasin'in taklidi stüdyoda eğlenceli anlara neden oldu.
Yapılan oylama sonrası MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef'te bu hafta eleme adayı yapılan oylama sonrası Batuhan oldu. Diğer eleme adayı ise sonraki oylamanın ardından belli olacak.
HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI
MasterChef'in önceki bölümünde haftanın ilk eleme adayları açıklanmıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Somer şef tarafından açıklandı. Yemeği diğerine daha fazla beğenilen Ekin, son anda eleme potasına girmekten kurtuldu. Böylelikle MasterChefi’in ilk eleme adayları Rıfat ve Güzide oldu.
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