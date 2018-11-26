MasterChef'te eleme adayları kimler olacak? Hakan ve şefler arasında ipler geriliyor!
MasterChef'te eleme adayları bu akşam oynanacak olan eleme oyunlarının ardından belli olacak. Her hafta pazartesi ve salı akşamı yayınlanan yeni bölümleriyle izleyicilerine nefes kesen anlar yaşatan MasterChef'te bu hafta yarışmacılar lahmacun yaparak şefleri etkilemeye çalışacak. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler olacak? İşte yeni bölüm tanıtımı.
Her bölümüyle izleyicilerine ayrı bir tat ve heyecan katan MasterChef'te bu hafta Hakan ve şefler arasında ipler geriliyor. Rozeti kazanmasının ardından sergilediği tavırlarla şefleri kızdıran Hakan'ın rozetine bu hafta el mi konacak? İşte yeni bölüm tanıtımı.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/r9IbYdhOIH0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye'de geçen hafta eleme adayları iki takım oyununu da kaybeden kırmızı takım yarışmacıları Esra, Uğur ve Meltem oldu. Eleme etabında ise yarışmacılar jüriyi mutlu edebilmek adına elinden geleni yaptı. Jürinin kararıyla bu hafta hayallerini veda eden isim Esra oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle