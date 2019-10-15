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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

MasterChef’te dün kim kazandı? MasterClass eğitimi hangi takımın oldu?

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MasterChef’te dün kim kazandı? MasterClass eğitimi hangi takımın oldu?

MasterChef 14 Ekim tarihli bölümünde çifte heyecan yaşandı. Önce kaptanlık için bireysel mücadele gösteren MasterChef, Türkiye yarışmacıları ardından MasterClass eğitimi almak için kıyasıya bir mücadele gösterdi. Peki, MasterChef’te dün kim kazandı? MasterClass eğitimi hangi takımın oldu?

MasterChef Türkiye 29. bölümde kaptanlık oyunu öncesi şefler MesterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısını davet ettiler. MasterChef'in yeni ismi Kıvanç oldu. Yeni ismin dahil olması ardından önce kaptanlık ardından ödül heyecanı yaşandı. Kaptanlık oyununda yarışmacılar bu kez kendi istedikleri yemekleri yaptılar. Oyunun sonunda kaptanlığı kazanan isim kim oldu?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununda son ikiye Suna ve Batuhan kaldı. Mavi takım kaptanı olan Suna, Kırmızı Takım kaptanını Ekin olarak belirledi.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 29. bölümde oynanan ödül oyununda doğum günü pastası yapan takımlar zorlu oyun sonrası tadımda büyük heyecan yaşadı. Yapılan pastaların ardından MasterClass eğitimini kazanan Mavi takım oldu.

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