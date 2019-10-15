MasterChef’te dün kim kazandı? MasterClass eğitimi hangi takımın oldu?
MasterChef 14 Ekim tarihli bölümünde çifte heyecan yaşandı. Önce kaptanlık için bireysel mücadele gösteren MasterChef, Türkiye yarışmacıları ardından MasterClass eğitimi almak için kıyasıya bir mücadele gösterdi. Peki, MasterChef’te dün kim kazandı? MasterClass eğitimi hangi takımın oldu?
MasterChef Türkiye 29. bölümde kaptanlık oyunu öncesi şefler MesterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısını davet ettiler. MasterChef'in yeni ismi Kıvanç oldu. Yeni ismin dahil olması ardından önce kaptanlık ardından ödül heyecanı yaşandı. Kaptanlık oyununda yarışmacılar bu kez kendi istedikleri yemekleri yaptılar. Oyunun sonunda kaptanlığı kazanan isim kim oldu?
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununda son ikiye Suna ve Batuhan kaldı. Mavi takım kaptanı olan Suna, Kırmızı Takım kaptanını Ekin olarak belirledi.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 29. bölümde oynanan ödül oyununda doğum günü pastası yapan takımlar zorlu oyun sonrası tadımda büyük heyecan yaşadı. Yapılan pastaların ardından MasterClass eğitimini kazanan Mavi takım oldu.
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