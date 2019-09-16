MasterChef’te dün kim kazandı? İşte, MasterChef’in dünkü bölümünde yaşananlar
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kıyasıya mücadelenin yaşandığı bir kaptanlık ve ödül oyunu oynandı. Kaptanlık oyununu kazanan MasterChef yarışmacısı, karşı takımın kaptanını belirledi. Peki, MasterChef’te dün kim kazandı? İşte, MasterChef’in dünkü bölümünde yaşananlar
MasterChef Türkiye 13. bölümde yarışmacılar önce kaptanlık, ardından ödül oyunu için mücadele etti. En iyi mantıyı yaparak kaptan olmak için mücadele eden yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan olan isim belli oldu. Peki MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kaptanlık oyununun kazanan ismi olan Cemre mavi takımın kaptanlığını üstlenirken kendisine rakip kaptan olarak Batuhan'ı seçti.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 13. bölümde takımların bir diğer mücadelesi ise ödül oyunu oldu. Zorlu vegan menüsünü başarılı bir şekilde sunarak ödül oyununu kazanan takımı Somer Şef açıkladı. Vegan menünün kazananı mavi takım oldu.
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