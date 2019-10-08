MasterChef’te dün kim kazandı? İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar
MasterChef Türkiye yeni haftanın açılışını 7 Ekim Pazartesi günü yaptı. Haftanın üç günü yayınlanan MasterChef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık öncesi ödül oyunu mücadelesi vardı. Ödül oyunun kazanan takım, MasterClass'a katılmaya hak kazandı. Peki, MasterChef’te dün kim kazandı? İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar
MasterChef Türkiye’nin 8 Ekim tarihli 25. Bölümünde nefesleri kesen bir ödül oyunu oynandı. Kaptanların ve takımların belirlenmesi ardından önce ödül oyunu için yarışan iki takımdan biri MasterClass'a katılma hakkı elde etti. Peki, MasterChef’te dün kim kazandı? İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar...
KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
En iyi gözlemeyi yaparak kaptan olmak için mücadele eden yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan Cemre oldu. Kaptanlık oyununun kazanan ismi olan Cemre mavi takımın kaptanlığını üstlenirken kendisine rakip kaptan olarak Eda'yı seçti. Böylece Eda'da kırmızı takıma kaptan oldu.
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Ödül oyununda takımlardan sakatat menüsü istendi. Koç yumurta, uykuluk, işkembe çorbası, yaprak ciğer, dana yürek kavurmadan oluşan menüyü en lezzetli şekilde hazırlayan takım, ödül oyununun kazananı oldu. Bayrak yarışı olarak oynanan ödül oyununun galibi kırmızı takım oldu.
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