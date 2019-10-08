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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

MasterChef’te dün kim kazandı? İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar

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MasterChef’te dün kim kazandı? İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar

MasterChef Türkiye yeni haftanın açılışını 7 Ekim Pazartesi günü yaptı. Haftanın üç günü yayınlanan MasterChef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık öncesi ödül oyunu mücadelesi vardı. Ödül oyunun kazanan takım, MasterClass'a katılmaya hak kazandı. Peki, MasterChef’te dün kim kazandı? İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar

MasterChef Türkiye’nin 8 Ekim tarihli 25. Bölümünde nefesleri kesen bir ödül oyunu oynandı. Kaptanların ve takımların belirlenmesi ardından önce ödül oyunu için yarışan iki takımdan biri MasterClass'a katılma hakkı elde etti. Peki, MasterChef’te dün kim kazandı? İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar...

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

En iyi gözlemeyi yaparak kaptan olmak için mücadele eden yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan Cemre oldu. Kaptanlık oyununun kazanan ismi olan Cemre mavi takımın kaptanlığını üstlenirken kendisine rakip kaptan olarak Eda'yı seçti. Böylece Eda'da kırmızı takıma kaptan oldu.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyununda takımlardan sakatat menüsü istendi. Koç yumurta, uykuluk, işkembe çorbası, yaprak ciğer, dana yürek kavurmadan oluşan menüyü en lezzetli şekilde hazırlayan takım, ödül oyununun kazananı oldu. Bayrak yarışı olarak oynanan ödül oyununun galibi kırmızı takım oldu.

 

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