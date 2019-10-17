MasterChef’te dün kim elendi? İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar
MasterChef Türkiye’nin 16 Ekim tarihli bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Dört eleme adayının belirlendiği MasterChef son bölümüne kaptan olan Ekin’in kararı damga vurdu. Ekin’in kendisini eleme adayı göstermesi, hem yarışmacıları hem de jüri üyelerini şaşırttı. Peki, MasterChef’te dün kim elendi? İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar
Birbirinden iddialı isimlerin mücadele ettiği MasterChef’in 16 Ekim tarihli bölümünde haftanın 2. Dokunulmazlık oyunu oynandı. Takım dokunulmazlığında aynı yemeğin 7 farklı türünü yapmaya çalıştı. Yedi farklı köfte tarifini en iyi şekilde yapan mavi takım haftanın 2. Dokunulmazlığını kazandı. Takım dokunulmazlığı ardından eleme adayları belli oldu.
KENDİ ADINI VERDİ
MasterChef Türkiye 31. bölümde dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda oylamada beklenmedik bir durum yaşandı. Rıfat, Murat ve mavi takım kaptanı Ekin 4 oy aldı. Aynı sayıda oy alındığı için eleme adayını Ekin belirledi. Ekin tercihini kendisinden yana kullandı.
MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?
Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin eleme adayı olarak jüri üyelerinin karşısına çıktı. Dört yarışmacı son bölümde elenmemek için yemeklerini yaptılar. Sevilen yarışmada finale kalan Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin, "Hünkar Beğendi" yaptı. Yemeği en beğenilen Yekaterina, MasterChef Türkiye macerasını tamamladı.
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