MasterChef'te dün akşam kimler eleme potasına girdi? İşte MasterChef eleme adayları
MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam oyunu kaybeden kırmızı takım, eleme oyunu oynadı. Mustafa'nın birinci olduğu yarışmada, iki takım arkadaşı eleme potasına girdi. Dün akşamki eleme anında ilginç bir anda yaşandı.. Orhan aynı puana sahip olan takım arkadaşı ile eleme potasına girdi fakat oyunun kuralı gereği eleme adayı değişti.. İşte MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam eleme potasına giren isimler
MasterChef Türkiye 10. bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmaz olan isim Mustafa oldu. Mustafa takımında doğrudan eleme adayı olacak olan ismi seçti.
Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan Mustafa, ilk eleme adayı olarak Nalan'ın ismini açıkladı. Nalan böylece haftanın ilk eleme adayı oldu.
MasterChef Türkiye 10. bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmaz olan isim Mustafa Nalan'ı eleme adayı olarak seçti. Nalan, Mustafa'nın kararına tepki gösterdi.
Eleme adayları takım arkadaşları tarafından oylandığında ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Yarışma da takım kaptanlığının ne kadar önemli olduğunu gösteren durum sahne alırken, Eda ve Orhan aynı puanı alarak sonuçta durumu belirleyecek oy takım kaptanına kaldı. Takım kaptanı olan Orhan eleme potasında kendi ismi yerine Eda'nın ismini söyleyerek, takım arkadaşını eleme potasına göndermiş oldu.
Kırmızı takımdan Nalan ve Eda haftanın eleme adayları oldular..
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle