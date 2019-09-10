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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

MasterChef'te dün akşam kimler eleme potasına girdi? İşte MasterChef eleme adayları

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MasterChef'te dün akşam kimler eleme potasına girdi? İşte MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam oyunu kaybeden kırmızı takım, eleme oyunu oynadı. Mustafa'nın birinci olduğu yarışmada, iki takım arkadaşı eleme potasına girdi. Dün akşamki eleme anında ilginç bir anda yaşandı.. Orhan aynı puana sahip olan takım arkadaşı ile eleme potasına girdi fakat oyunun kuralı gereği eleme adayı değişti.. İşte MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam eleme potasına giren isimler

MasterChef Türkiye 10. bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmaz olan isim Mustafa oldu. Mustafa takımında doğrudan eleme adayı olacak olan ismi seçti.

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan Mustafa, ilk eleme adayı olarak Nalan'ın ismini açıkladı. Nalan böylece haftanın ilk eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye 10. bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmaz olan isim Mustafa Nalan'ı eleme adayı olarak seçti. Nalan, Mustafa'nın kararına tepki gösterdi.

Eleme adayları takım arkadaşları tarafından oylandığında ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Yarışma da takım kaptanlığının ne kadar önemli olduğunu gösteren durum sahne alırken, Eda ve Orhan aynı puanı alarak sonuçta durumu belirleyecek oy takım kaptanına kaldı. Takım kaptanı olan Orhan eleme potasında kendi ismi yerine Eda'nın ismini söyleyerek, takım arkadaşını eleme potasına göndermiş oldu.

Kırmızı takımdan Nalan ve Eda haftanın eleme adayları oldular..

 

 

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