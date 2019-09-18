MasterChef'te dün akşam kim elendi? Yeni bölümde neler olacak?
MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam eleme gecesiydi. Geçtiğimiz programda mavi takımın kaybettiği oyunun ardından iki yarışmacı eleme potasına girmiş ve dün akşam oynanan oyun ile kırmızı takım da eleme potasına iki takım arkadaşını göndermişti. Peki dün akşamki eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim kim oldu? İşte MasterChef'te elenen yarışmacı..
MasterChef Türkiye'de dün akşam Osmanlı mutfağı sahne aldı. Şefler yarışmacıların çıkarttığı ürünleri oldukça beğenirken karar vermekte de zorlandılar. Sık sık iki takımında çok iyi iş çıkarttığını ve aslında kaybedeni olmayan bir yarışma olduğunu söyleyen şefler iki takımı da tebrik etti.
Sonucun çok ufak detaylarla belli olduğu final akşamında kazanan takım mavi takım oldu ve kırmızı takımdan da iki kişiyi eleme potasına sokmayı başardılar.
Eleme potasından dokunulmazlıkla çıkan Ekin, Eda'nın ismini verirken, takım oylaması sonucu en çok oyu alarak eleme potasına çıkan isim Orhan oldu.
Mavi takımdan Mustafa ve Suna, Kırmızı takımdan ise Eda ve Orhan eleme adayları olurken, Danilo şefin sunduğu yemeği yeterince pişiremeyen Orhan elenen isim oldu.
MasterChef'in bu akşamki bölümünde ise Master Class eğitimini kazanan Mavi takım Somer şeften özel teknikleri öğrenecekler.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle