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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

MasterChef'te dün akşam kim elendi? Yarışmaya sabote tartışması damga vurdu

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MasterChef'te dün akşam kim elendi? Yarışmaya sabote tartışması damga vurdu

MasterChef'te dün akşam elenen yarışmacı belli oldu. Kırmızı takımın arka arkaya kaybettiği oyunlardan sonra takımdan 4 kişi eleme potasına girdi. Dokunulmazlık alan yarışmacıların haricinde neredeyse kalan tüm yarışmacıların potada olduğu gecede, bir isim MasterChef hayallerine veda etti. Elemeden daha çok konuşulan olay ise yarışmacıların takımı sabote etti şüphesiydi. Peki MasterChef'te dün akşam kim elendi?

MasterChef yarışmasında dün akşam 'çay saati' yarışması yapıldı ve kırmızı takım sunduğu menü ile bu yarışmayı da kaybetti. Geçtiğimiz yarışmayı da kaybetmiş olan kırmızı takım Nalan ve Eda'yı eleme potasına göndermişti.

Son olarak dün akşamki yarışmayı da kaybeden kırmızı takım 2 ismi daha eleme potasına göndermiş oldu. Orhan ve Ekin'in eleme potasına dahil olduğu yarışmada, Eda, Nalan, Ekin ve Orhan MasterChef'te kalmak için ter döktü.

Eleme yarışmasında Danilo şefin hazırladığı menüyü hazırlayan yarışmacılar bu yemek sonrasında eleme kararını bekledi.

Şeflerin verdiği karar doğrultusunda Ekin eleme potasından birinci olarak ayrılırken, yarışmaya veda eden isim Nalan oldu

SABOTE ŞÜPHESİ

Eleme heyecanı kadar konuşulan diğer bir olayda kırmızı takımdaki iki yarışmacının oyunu sabote etmeye çalışması oldu. Bir önceki gün eleme potasına konulan Eda ve Nalan aralarında konuşarak takımı sabote edip kaybetmesini sağlamaya çalıştıklarını ve bu konuşmayı yaparken Yasin'in konuşmaya şahit olduğunu yarışmacılar arasında tartıştı. Yasin'in bu konuşmayı duyduktan sonra takım kaptanı olan Orhan'a bu iki yarışmacıyı yan yana çalıştırma farklı ekiplerin yanına ver dediği ve Orhan'ın bu konuyu açıklaması üzerine tartışma daha da alevlendi. Mavi takımdan da bazı isimlerin Nalan ve Eda'ya ben sizin yerinizde olsam takımı sabote ederdim demesi üzerine yarışma öncesi konuşulanlar gün yüzüne çıktı. 

Nalan bu iddiaları kabul ederken, Eda önce bu konuşmayı yapıp takımı sabote etmeyi düşündüğünü fakat sonrasında arkadaşlarının hakkını yememek adına bu kararından vazgeçtiğini dile getirdi.

 

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