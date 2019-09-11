MasterChef'te dün akşam kim elendi? Yarışmaya sabote tartışması damga vurdu
MasterChef'te dün akşam elenen yarışmacı belli oldu. Kırmızı takımın arka arkaya kaybettiği oyunlardan sonra takımdan 4 kişi eleme potasına girdi. Dokunulmazlık alan yarışmacıların haricinde neredeyse kalan tüm yarışmacıların potada olduğu gecede, bir isim MasterChef hayallerine veda etti. Elemeden daha çok konuşulan olay ise yarışmacıların takımı sabote etti şüphesiydi. Peki MasterChef'te dün akşam kim elendi?
MasterChef yarışmasında dün akşam 'çay saati' yarışması yapıldı ve kırmızı takım sunduğu menü ile bu yarışmayı da kaybetti. Geçtiğimiz yarışmayı da kaybetmiş olan kırmızı takım Nalan ve Eda'yı eleme potasına göndermişti.
Son olarak dün akşamki yarışmayı da kaybeden kırmızı takım 2 ismi daha eleme potasına göndermiş oldu. Orhan ve Ekin'in eleme potasına dahil olduğu yarışmada, Eda, Nalan, Ekin ve Orhan MasterChef'te kalmak için ter döktü.
Eleme yarışmasında Danilo şefin hazırladığı menüyü hazırlayan yarışmacılar bu yemek sonrasında eleme kararını bekledi.
Şeflerin verdiği karar doğrultusunda Ekin eleme potasından birinci olarak ayrılırken, yarışmaya veda eden isim Nalan oldu
SABOTE ŞÜPHESİ
Eleme heyecanı kadar konuşulan diğer bir olayda kırmızı takımdaki iki yarışmacının oyunu sabote etmeye çalışması oldu. Bir önceki gün eleme potasına konulan Eda ve Nalan aralarında konuşarak takımı sabote edip kaybetmesini sağlamaya çalıştıklarını ve bu konuşmayı yaparken Yasin'in konuşmaya şahit olduğunu yarışmacılar arasında tartıştı. Yasin'in bu konuşmayı duyduktan sonra takım kaptanı olan Orhan'a bu iki yarışmacıyı yan yana çalıştırma farklı ekiplerin yanına ver dediği ve Orhan'ın bu konuyu açıklaması üzerine tartışma daha da alevlendi. Mavi takımdan da bazı isimlerin Nalan ve Eda'ya ben sizin yerinizde olsam takımı sabote ederdim demesi üzerine yarışma öncesi konuşulanlar gün yüzüne çıktı.
Nalan bu iddiaları kabul ederken, Eda önce bu konuşmayı yapıp takımı sabote etmeyi düşündüğünü fakat sonrasında arkadaşlarının hakkını yememek adına bu kararından vazgeçtiğini dile getirdi.
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