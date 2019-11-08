MasterChef'te dün akşam kim elendi? İşte yarışmaya veda eden o isim
MasterChef yarışmasında dün akşam eleme potasında Mustafa, Güzide, Suna ve Eda bulunuyordu. Merakla beklenen eleme sonucunda MasterChef'e veda isim şeflerin verdiği karar doğrultusunda açıklandı. Peki MasterChef'te dün akşam kim elendi?
MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Somer Şef'in eleme potasında kalan son iki yarışmacı söylediği sözler ise dikkat çekti. Karar vermekte çok zorlandıklarını hatta şeflerin karar aşamasında aralarında tartıştığını belirten Somer Şef elenmeyen arkadaşın da kendine çok güvenmemesi gerektiğini ve elenen kişi ile aynı derecede bir tabak sunduğunu sözlerine ekledi.
Elenmeyecek yarışmacı arkadaşımızın bu şartlar altında MasterChef'e devam etme imkanı diyerek sözlerini tamamlayan Somer Şef elenen yarışmacının ismini açıkladı.
Bu hafta MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı Eda oldu.
Mehmet Şef sözü Eda'ya vermeden önce Mustafa'yı uyararak bu rahatlık bir gün sana pahalıya patlayabilir diyerek yarışmacıyı uyardı. Eda ve Mustafa bir birlerini tebrik ederek ayrıldılar..
MasterChef Türkiye'de haftanın elenen ismi Eda yarışmaya veda etti.
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