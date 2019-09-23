MasterChef'te dün akşam hangi takım kazandı? Yeni bölümde Fenerbahçe detayı!
MasterChef son bölümünde bayrak yarışı ile ödül ve kaptanlık oyunu ile taraflar belirlendi. Güzide'nin ön plana çıktığı gecede, ödül için ise farklı bir durum ortaya çıktı. Yaşanan olay, MasterChef'te bir ilk niteliği taşıdı. Kaptanlık oyununda ise kazanan iki kişi, ekibini belirledi. MasterChef'in yeni bölüm fragmanında ise yarışmacılar Fenerbahçe'nin Topuk yaylasında Ampute Milli Takımı'na sunum yapacak. İşte, MasterChef yeni bölüm fragmanı ve dün akşamın kazanan yarışmacısı
MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Ampute Milli Takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda yarışmacılar ter dökecek. Milli oyunculara sunum yapacak olan yarışmacılar, futbolcuların vereceği oylara göre değerlendirilecek. Dün akşamki ödül oyununun ve kaptanlık yarışının ardından takımlar, yeni ödüller için ciddi efor sarf edecek.
ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Bayrak yarışı için ödül bekleyen her iki takımı şok eden bir karar verildi. Şefler kendi aralarında karar vererek, bayrak yarışında yapılan hamburgerleri beğenmediklerini, dolayısıyla kimseye bir ödül vermeme kararı aldıklarını dile getirdi. Somer Şef, jüri adına şu ifadeleri kullandı;
"İki hamburgerden herhangi birine ödül vermek, şefliği ve hamburgere büyük saygısızlık olur. O nedenle bir ödül vermemeye karar verdik"
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de Rıfat, Güzide ve Cemre en iyi tatlı tabağını yapan isimler seçildi. 3 yarışmacı şeflerden yeniden oylama aldı.
Şeflerin oylaması sonucu MasterChef'te bu hafta Güzide kaptanlık yarışını kazandı. Somer Şef, Güzide'nin tatlısını oldukça beğendiğini dile getirdi.
KAPTANLAR TAKIMLARI BELİRLEDİ
Güzide ve Alican'ın kaptan olarak belirlendiği son bölümde, takımlar şu şekilde oluştu;
Mavi Takım adına Güzide; Suna, Rıfat, Batuhan, F. Batuhan, Açelya, Müge;
Kırmızı Takım adına Alican; Ekim, Murat, Cemre, Yasin, Mustafa ve Eda isimlerini belirledi.
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