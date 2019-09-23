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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

MasterChef'te dün akşam hangi takım kazandı? Yeni bölümde Fenerbahçe detayı!

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MasterChef'te dün akşam hangi takım kazandı? Yeni bölümde Fenerbahçe detayı!

MasterChef son bölümünde bayrak yarışı ile ödül ve kaptanlık oyunu ile taraflar belirlendi. Güzide'nin ön plana çıktığı gecede, ödül için ise farklı bir durum ortaya çıktı. Yaşanan olay, MasterChef'te bir ilk niteliği taşıdı. Kaptanlık oyununda ise kazanan iki kişi, ekibini belirledi. MasterChef'in yeni bölüm fragmanında ise yarışmacılar Fenerbahçe'nin Topuk yaylasında Ampute Milli Takımı'na sunum yapacak. İşte, MasterChef yeni bölüm fragmanı ve dün akşamın kazanan yarışmacısı

MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Ampute Milli Takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda yarışmacılar ter dökecek. Milli oyunculara sunum yapacak olan yarışmacılar, futbolcuların vereceği oylara göre değerlendirilecek. Dün akşamki ödül oyununun ve kaptanlık yarışının ardından takımlar, yeni ödüller için ciddi efor sarf edecek.

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Bayrak yarışı için ödül bekleyen her iki takımı şok eden bir karar verildi. Şefler kendi aralarında karar vererek, bayrak yarışında yapılan hamburgerleri beğenmediklerini, dolayısıyla kimseye bir ödül vermeme kararı aldıklarını dile getirdi. Somer Şef, jüri adına şu ifadeleri kullandı;

"İki hamburgerden herhangi birine ödül vermek, şefliği ve hamburgere büyük saygısızlık olur. O nedenle bir ödül vermemeye karar verdik"

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de Rıfat, Güzide ve Cemre en iyi tatlı tabağını yapan isimler seçildi. 3 yarışmacı şeflerden yeniden oylama aldı. 

Şeflerin oylaması sonucu MasterChef'te bu hafta Güzide kaptanlık yarışını kazandı. Somer Şef, Güzide'nin tatlısını oldukça beğendiğini dile getirdi. 

KAPTANLAR TAKIMLARI BELİRLEDİ

Güzide ve Alican'ın kaptan olarak belirlendiği son bölümde, takımlar şu şekilde oluştu;

Mavi Takım adına Güzide; Suna, Rıfat, Batuhan, F. Batuhan, Açelya, Müge;

Kırmızı Takım adına Alican; Ekim, Murat, Cemre, Yasin, Mustafa ve Eda isimlerini belirledi.

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