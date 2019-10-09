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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
09.10.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu?

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MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu?

Ünlü şeflerin sunumundaki MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ikinci bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. 26. bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Zorlu mücadelenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Öte yandan eleme potasına çıkan iki yarışmacı dün akşam belirlendi. Peki, MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen 26. bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu yarışmanın sonunda kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan isim eleme potasına bir aday gönderdi. Eleme potasına gidecek diğer yarışmacı ise kaybeden takımın yarışmacıları tarafından belirlendi. İşte, MasterChef Türkiye'de dün akşam yaşananlar...

Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemre kaptanlığındaki mavi takım oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından kırmızı takım büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuçların ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Yarışmacılar bireysel dokunulmazlık hünerlerini sergiledi.

MasterChef Türkiye 26. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Şeflerin tadımı sonrasında bireysel dokunulmazlığı alan isim Eda oldu.

Dokunulmazlığı kazanan Eda eleme potasına Açelya'yı gönderdi. Eleme potasına gönderilen diğer yarışmacı ise yapılan oylama sonucu belirlendi. Oylamada Faruk Batuhan eleme potasına giden ikinci aday oldu.

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